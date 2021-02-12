بلادي – الرياض :
لفتت الإدارة العامة للمرور، نظر قائدي المركبات إلى 9 من أدوات القيادة الآمنة على الطريق، مبينة أنها تساهم في تعزيز السلامة المرورية وتقلل نسبة الحواَدث.
وأوضحت الإدارة أن أدوات القيادة الآمنة تتضمن: القيادة في حدود السرعات المسموحة، وتخصيص وقت كاف للرحلة لتجنب السرعة أو متغيرات الطريق، وترك مسافة آمنة، والتركيز وعدم الانشغال عن الطريق، واستخدام إشارات التنبيه عند تغيير الاتجاهات أو المسارات.
وأضافت أنها تشمل كذلك إعطاء حقوق الأفضلية في الطريق، والقيادة بحرص شديد في الظروف المناخية القاسية، واستخدام حزام الأمان بشكل دائم، واستخدام أضواء التحذير لأي متغيرات مفاجئة على الطريق.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر “المرور” يلفت نظر قائدي المركبات إلى 9 من أدوات القيادة الآمنة على الطريق على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع صحيفة بلادي نيوز وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.