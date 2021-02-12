“المرور” يلفت نظر قائدي المركبات إلى 9 من أدوات القيادة الآمنة على الطريق

بلادي – الرياض :

لفتت الإدارة العامة للمرور، نظر قائدي المركبات إلى 9 من أدوات القيادة الآمنة على الطريق، مبينة أنها تساهم في تعزيز السلامة المرورية وتقلل نسبة الحواَدث.

وأوضحت الإدارة أن أدوات القيادة الآمنة تتضمن: القيادة في حدود السرعات المسموحة، وتخصيص وقت كاف للرحلة لتجنب السرعة أو متغيرات الطريق، وترك مسافة آمنة، والتركيز وعدم الانشغال عن الطريق، واستخدام إشارات التنبيه عند تغيير الاتجاهات أو المسارات.

وأضافت أنها تشمل كذلك إعطاء حقوق الأفضلية في الطريق، والقيادة بحرص شديد في الظروف المناخية القاسية، واستخدام حزام الأمان بشكل دائم، واستخدام أضواء التحذير لأي متغيرات مفاجئة على الطريق.