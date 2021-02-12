بعد غياب طويل.. فايز المالكي مع “القصبي” في مسلسل كوميدي

بلادي – الرياض :
كشفت مصادر، عن أن الفنان فايز المالكي سيشارك الفنان ناصر القصبي، في مسلسل كوميدي سيبث خلال شهر رمضان المقبل على شاشة mbc، وذلك بعد غياب طويل عن الشاشة.
وذكرت المصادر أن “المالكي” تواجد خلال الأسابيع الماضية في دبي، للتحضير لمشاهد المسلسل الذي يخرجه العراقي أوس الشرقي، وكتب حلقاته خلف الحربي، مشيرة وفقاً لصحيفة “الجزيرة”، إلى أنه لم يتم حتى الآن الاتفاق على اسم المسلسل الذي سيكون ضمن حلقات منفصلة تناقش كل يوم موضوعاً، وتتم معالجته في إطار كوميدي.
وأشارت إلى أن العمل من إنتاج mbc، ويشارك فيه مجموعة من النجوم الكبار مثل الفنان ناصر القصبي، إلى جانب عبدالإله السناني وحبيب الحبيب وراشد الشمراني، وماجد مطرب وأسيل عمران وزيد السويداء وهبة الحسين، فيما ستكون هذه هي المرة الأولى التي يلتقي فيها المالكي بالقصبي في عمل واحد.
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