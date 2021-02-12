منح 889 مواطناً بالشرقية وسام استحقاق وميداليات لتبرعهم بالدم أكثر من 25 مرة

بلادي – الرياض : أعلنت المديرية العامة للشؤون الصحية بالمنطقة الشرقية، صدور الأمر السامي الكريم بمنح 889 مواطناً وسام الاستحقاق من الدرجة الثالثة وميداليات لتبرعهم بالدم بين 25- 50 مرة. ودعت “صحة الشرقية” المتبرعين بالدم لمراجعة مبنى إدارة المختبرات وبنوك الدم رقم (4) الطابق (2) لتسلم الميداليات. وأبانت أنه يمكن الاطلاع على أسماء المتبرعين بالدم الذين صدرت الموافقة على منحهم وسام الاستحقاق والميداليات من خلال الرابط.

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