لتوفير المزيد من الوظائف.. “المرئي والمسموع”: تشكيل فريق استشاري لوضع خطة لتطوير قطاع السينما

بلادي – الرياض :
قررت الهيئة العامة للإعلام المرئي والمسموع، تكوين فريق استشاري لدعم وتنمية قطاع السينما في المملكة، ووضع خطة تحولية تنفيذية للقطاع باعتباره أحد الروافد المهمة للاقتصاد، ولخلق وظائف للمواطنين.
وأوضحت الهيئة أن الرئيس التنفيذي للهيئة المكلف سعود الحازمي، عقد اجتماعاً أمس الخميس مع فريق تطوير قطاع السينما، والشركات المستثمرة في قطاع السينما بالمملكة، مبينة أنه تقرر تشكيل الفريق الاستشاري خلال 30 يوماً.
وأبانت أن الاجتماع ناقش العديد من الموضوعات، من بينها الفرص والتحديات التي تواجه قطاع السينما في المملكة والحلول اللازمة لمواجهتها.
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