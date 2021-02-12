اعتماد الدليل الخليجي لتشخيص وعلاج “كورونا”.. والتأكيد على مجانية علاج المواطنين بأي من دول المجلس

بلادي – الرياض :

اعتمد وزراء الصحة بدول مجلس التعاون الخليجي عدداً من القرارات، خلال الاجتماع الاستثنائي الرابع، الذي عقد أمس (الخميس) عبر الاتصال المرئي، لمناقشة آخر مستجدات فيروس كورونا، واستمرار التنسيق والتعاون لتوحيد الجهود لمجابهة الجائحة.

ووافق الوزراء على تشكيل فريق عمل من المختصين في الفيروسات بالدول الأعضاء للقيام بدراسة التسلسل الجيني لفيروس كوفيد 19 الموجود بدول المجلس والاستفادة من مختبرات الدول الأعضاء قدر الإمكان ورفع المخرجات للجنة وكلاء الوزارة.

كما وافقوا على اعتماد الدليل الخليجي لتشخيص وعلاج كوفيد 19 (النسخة الثانية)، والتأكيد على علاج مواطني دول الخليج بالمجان في حال تشخيص مرض كوفيد-19 في أي من دول المجلس.

وشددوا على أهمية تبادل المعلومات بين الدول الأعضاء فيما يخص السلالات الجديدة، ومدى فعالية فحوصات الـ PCR لتشخيص الفيروسات المتحورة، ومشاركة معلومات اللقاحات التي يتم تسجيلها ومدى فعاليتها مع مختلف الأعمار والتحورات والأعراض الجانبية التي يتم رصدها.

وأكد الوزراء أهمية الاستمرار في تطبيق الإجراءات الاحترازية بشكل استباقي متى ما دعت الحاجة، مشيدين بالجهود الصحية والإجراءات التي تم تطبيقها من قبل الدول الأعضاء لتحصين المجتمع والحرص على توفير اللقاحات.