نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الاستعلام عن الترقيات في وزارة التعليم إلكترونياً 1442 في المقال التالي

عمر شويل - جدة الاستعلام عن الترقيات في وزارة التعليم يعتبر واحد من ضمن أكثر الأمور التي يبحث عنها الكثير من المعلمون والمعلمات والعاملين في الشؤن الإدارة الوزارة بالمملكة العربية السعودية وذلك لأن يقومون بمعرفة النتائج الخاصة بتقريات العاملين للعام الحالي بعد إن قامت وزارة التعليم بتحديد الأسس الجديدة التي تستخدم في ترقيات الموظفين بها.

الترقيات في وزارة التعليم

أوضحت وزارة التعليم السعودية بأنها قامت من الأنتهاء بتحديد تدرج الموظفين في السلم الوظيفي وفقاً للمعاير التي تم وضعها في أختيار التدرج للعاملون في درجات السلم الوظيفي الخاص بها، وتقوم وزارة التعليم بتعديل الأسس الخاصة بتدرج العاملون حتي يتم النهوض بجودة التعليم في المملكة، ويتم التدرج في الوزارة بناء علي خبرة المعلم أو الموظف وأيضاً الدورات التدريبية التي حصل عليها في السنوات الأخيرة.

طريقة إضافة الدورات في نظام فارس 1442

تعد إضافة الدورات في نظام فارس أحد الأمور التي تهم كافة المعلمون والمعلمات في المملكة حيث بناء علي ذلك الدورات يتم الترقيات وفقاً للسلم الوظيفي ويتم إضافة الدورات التدريبية وفقاً للأتي:

الأنتقال إلي موقع نظام فارس التعليمي علي شكبة الأنترنت.

يكتب المعلم أسم المستخدم ثم رقم السر.

بعد ذلك يقوم باختيار المعلم من القائمة الدورات التدريبية.

اختيار من القائمة إضافة دورة جديدة.

يكتب المعلم البيانات التي تتطلب منة في النموذج.

بعد ذلك يقوم برفع المستندات المطلوبة.

التأكد من صحة البيانات المدخلة.

الضغط علي زر إضافة الدورة.

خطوات الاستعلام عن الترقيات في وزارة التعليم

حتي تستطيع الاستعلام عن التدرج في السلم الوظيفي لوظائف التعليم المختلفة يتوجب عليك القيام ببعض الخطوات البسيطة والتي نعرضها لكم في السطور التالية:

الذهاب إلي موقع نظام فارس علي شبكة الأنترنت.

إدخال أسم المستخدم.

إدخال رقم السر ثم رقم التحقق البشري.

الضغط علي زر تسجيل الدخول.

أختيار من القائمة الخدمة الذاتية للموظف.

بعد ذلك الاستعلام عن ترقيات الموظف.

اختيار من الصفحة إقرار الترقية.

تكتب رقم الهوية الوطنية للموظف في المكان الخاص به.

الضغط علي زر عرض الترقية.

يتم عرض الترقية لك في صحفة أخري.