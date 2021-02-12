نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر أبشر ورابط وموعد التقديم في كلية الملك فهد الأمنية للنساء برتبة جندي أول في المقال التالي

عمر شويل - جدة أعلنت كلية الملك فهد الأمنية من خلال صفحتها الرسمية عبر موقع التواصل الاجتماعي عبر “تويتر” عن وظائف للسيدات على رتب معينة نذكرها من خلال هذا المقال، حيث يتم التسجيل فيها من خلال منصة أبشر للتوظيف، ومن الجدير بالذكر أن الإدارة العامة للقبول المركزي التابعة لوزارة الداخلية السعودية المختصة بالشؤون العسكرية عن بدء التقديم في الوظائف المتاحة، حيث اشترطت الوظائف أن يكون المتقدمين من حاملي الدبلومات، ويتم اختيار الكوادر المستحقة للوظيفة ممن تستوفي الشروط والمعايير المطلوبة على أن تكون جميع المتقدمات سعودية الجنسية فقط على الوظائف بالتخصصات التالية:

دبلوم سنة فأعلى في تخصص (مساعد طبيب أسنان) دبلوم سنتين فأعلى في تخصصات (لغة إنجليزية – صيدلة – تمريض)

الشروط المطلوبة للتسجيل في وظائف كلية الملك فهد الأمنية للنساء:

السعوديات الأصل والمنشأ ويستثنى من هذا الشرط من ولد خارج المملكة لخدمة البلد

بطاقة هوية سارية المفعول

حسن السير والسلوك والسمعة وألا تكون قد صدر حكم ضدها من قبل في أي قضية مخلة بالأمانة والشرف

أن لا تكون قد سبق التعيين على وظائف سابقة حكومية أو خاضعة للنظام العسكري

ألا تكون متزوجة من رجل غير سعودي

لابد من اجتياز اختبارات القبول كاملة

يجب تقديم وثائق المؤهل لتطابق البيانات مع مصادقتها من قبل جهات الاختصاص

بالنسبة للوظائف الصحية لابد من توفر بطاقة تسجيل مهني

يجب أن تكون المتقدمة على وظائف كلية الملك فهد الأمنية حاصلة على مؤهل الدبلوم ويفضل أن يكون المؤهل أعلى من ذلك حتى يكون لها الأفضلية في التقديم

أن يكون لدى المتقدمة على الوظائف الصحية بطاقة تسجيل مهني وشهادة تصنيف للمؤهل الصحي من الهيئة السعودية للتخصصات الصحية سارية المفعول بمسمى فني

طريقة وموعد التقديم :

تعد منصة أبشر للتوظيف من أهم المنصات التي يلجأ إليها الشخص المتقدم للحصول على الوظيفة والتمكن من التقديم، حيث يتم التقديم على وظائف كلية الملك فهد من خلال الدخول على الرابط الرسمي كلية الملك فهد الأمنية، ويتم التقديم من قبل النساء على رتبة جندي أول، علماً بأن الإدارة قامت بتحديد موعد استقبال طلبات القبول خلال الفترة من يوم السبت الموافق 1/7/1442 هجرية وحتى يوم الخميس الموافق 6/7/1442 عبر منصة أبشر للتوظيف على رابط أبشر وظائف

رابط التسجيل في وظائف كلية الملك فهد :

أتاحت الكلية إمكانية تسجيل المتقدمين من خلال منصة أبشر توظيف وفقاً المواعيد المحددة، وذلك بدءاً من يوم السبت 1/7/1442 وينتهي التقديم يوم الخميس 6/7/1442 هجرية، على أن تكون كل متقدمة قد استوفت الشروط وإحضار المتطلبات لإتمام عملية التقديم علماً بأن لابد من التدقيق في كتابة البيانات والمعلومات والمصداقية لأن أي اكتشاف في طلب غير مطابق سوف يستبعد نهائياً.