نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر من هو سليمان الراجحي الذي تصدر مؤشرات البحث على جوجل بعد فتح مصنع دواجن للنساء فقط في المقال التالي

عمر شويل - جدة رجل الأعمال السعودي سليمان الراجحي، حاز على نسبة بحث عالية وتصدر مؤشر البحث العالمي جوجل اليوم، عقب مقابلته للسيدات العاملات بمصنع الدواجن، الذي قام بفتحة خصيصاً للنساء لضمان الخصوصية لهم أثناء أداء العمل داخل المصنع، وقد أمر بصرف مكافأة مالية لهم على مجهودهم بلغت نحو 10 ملايين ريال سعودي، حيث قام بإطلاق مرحلة التشغيل لمصنع دواجن الوطنية، بسعة إنتاجية 120 طن، وتبلغ مساحته 30 ألف متر مكعب، وسوف نوضح لكم متابعينا الكرام من هو سليمان الراجحي وأهم إنجازاته.

من هو رجل الأعمال سليمان الراجحي

هو من أهم رجال الأعمال السعوديين، فله بصمة واضحة في الاستثمار السعودي في مختلف المجالات، وعلى رأسها المجال المصرفي، ولد في الأول من شهر رجب عام 1364 هجرياً في البكيريه، يترأس العديد من المشروعات والشركات الاستثمارية منها “الراجحي الدولية للاستثمار، الوطنية الزراعية، الوطنية للصناعة، دواجن الوطنية، شركة أسمنت عطبرة، شركة الراجحي المصرفية للاستثمار”، ويشغل منصب رئيس مجلس أمناء جامعة سليمان الراجحي، والتي تم إصدار قرار من مجلس الوزراء بتحويلها إلي جامعة أهلية تحت نفس الاسم، والصادر في 2/6/1440.

مصنع دواجن الوطنية للنساء

قام سليمان الراجحي بإطلاق مرحلة التشغيل لمصنع دواجن الوطنية للنساء، وتحدث لعدد من العاملات عن اعتبار هذا العمل خالص لوجه الله، وأن يقمن بعملهن لخدمة البلاد والعباد، وقد تمني لهم أن يبارك الله لهم في رواتبهم وعملهم، وحث الراجحي العاملات بالمصنع على أنهم هم الأساس وهم كل شئ، وعقب نشر الفيديو الخاص بهذا اللقاء، تصدر اسم سليمان الراجحي مؤشر البحث جوجل للتعريف به وبإنجازاته المتواصلة، وقد أكد على أن هذا المشروع ليس له وحده، بل هو لكم أنتم وأن الحمل ثقيل عليكن.

الهدف من تشغيل مصنع يعمل به النساء فقط

قام سليمان الراجحي بتشغيل مصنع للدواجن، يعمل به نساء فقد، إيماناً منه بالإنجاز الذي تقوم به النساء بمختلف المجالات، وحرصاً منه على ضمان الخصوصية لهن أثناء القيام بالعمل داخل المصنع، وجاء ذلك ضمن المرحلة الجديدة التي تتيح للنساء المشاركة في العديد من المجالات، بعد التغيرات التي أحدثها ولي العهد السعودي، الأمير محمد بن سلمان، وتمكين المرأة السعودية من الدخول لسوق العمل والحصول على العديد من الحقوق، لتنضم لقافلة التغيير والتحديث التي تشهدها المملكة العربية السعودية، مع تولي صاحب السمو الملك سلمان بن عبد العزيز الحكم في السعودية.