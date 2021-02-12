نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر المساعدات المقطوعة | الاستعلام عن موعد صرفها وكيفية تحديث بيانات المستفيدين في المقال التالي

عمر شويل - جدة المساعدات المقطوعة أحد البرامج الأجتماعية التي تقدمها حكومة المملكة العربية السعودية وذلك للفئات من ذوي الدخل المحدود والمنخفض والمطلقة والمهجورة والآرملة وغيرهم ممن تنطبق عليهم شروط الأستحقاق والأهلية التي وضعتها وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية لصرف مبالغ الدعم المالي الخاصة بالمساعدات المقطوعة من مقطوعة الضمان الأجتماعي 1442، وكانت قد أكدت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية داخل المملكة العربية السعودية أنه لا يوجد معاد محدد لصرف المساعدات المقطوعة ولكن يتم حالياََ تحديد أسماء المستفيدين من المساعدات المقطوعة من مقطوعة الضمان الاجتماعي وسوف يتم إيداع المبالغ المالية الخاصة بالمساعدات المقطوعة خلال فترة قريبة كما أكدت الوزارة أنها سوف تقوم بالإعلان بشكل رسمي على الموقع الإلكتروني الرسمي لوزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية عن كل ما هو جديد ويخص موعد صرف مبالغ الدعم المالي ، وسوف نوضح من خلال موقع ثقفنى في هذا المقال خطوات تحديث البيانات الخاصة بالمستفيدين من صرف مبالغ الدعم المالي للمساعدات المقطوعة من مقطوعة الضمان الأجتماعي كما يمكن أن تتعرف عزيزي القارئ من خلال هذا المقال الشروط الواجب توفرها في المستفيدين من مقطوعة الضمان الاجتماعي داخل المملكة العربية السعودية والاستعلام عن موعد صرف مبالغ الدعم المالي للمساعدات المقطوعة من مقطوعة الضمان الأجتماعي.

كيفية الاستعلام عن موعد صرف المساعدات المقطوعة بالخطوات

وكانت قد حددت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية في المملكة العربية السعودية كيفية الاستعلام عن موعد صرف مبالغ الدعم المالي من الضمان الأجتماعي ومعرفة أسماء المستفيدين من مقطوعة الضمان الاجتماعي وذلك من خلال الموقع الإلكتروني الرسمي للوزارة، ومن خلال موقع ثقفنى سوف نوضح الخطواط الصحيحة الواجب إتباعها للاستعلام عن موعد صرف مقطوعة الضمان الاجتماعي 1442.

في البداية يقوم المستفيد بالدخول على الموقع الإلكتروني الرسمي لوزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية. وبعد ذلك الضغط على اختيار الخدمات العامة. الضغط على إيقونة استعلام. بعد الضغط على استعلام سوف تظهر النتائج. يمكن للمستفيدين من البرنامج الاستعلام عن موعد صرف مبالغ الدعم المالي من خلال الاتصال على الرقم 19911.

خطوات تحديث بيانات المستفيدين

الدخول على الموقع الإلكتروني لوزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية.

الدخول على إيقونة المساعدات المقطوعة ثم الضغط على تحديث البيانات.

يقوم المستفيد بتحديث البيانات التي يرغب في تغيرها وبعد ذلك الضغط على تحديث لاتمام تحديث البيانات.

شروط الاستحقاق لصرف مقطوعة الضمان الاجتماعي

وقد حددت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية في المملكة العربية السعودية شروط الاستحقاق التي يجب أن تتوافر من أجل الاستفادة من مبالغ الدعم المالي الخاصة بالمساعدات المقطوعة من مقطوعة الضمان الاجتماعي ومن خلال موقع ثقفنى سوف نوضح تلك الشروط الواجب توفرها في المستفيدين من مبالغ المساعدات المقطوعة داخل المملكة العربية السعودية.

الشخص المستفيد يجب أن يكون سعودي الجنسية ومتزوج من سعودية.

عمر المستفيد يشترط ألا يقل عن 35 سنة.

إذا كان المستفيد أعزب يشترط ألا يزيد دخله عن 3000 ريال سعودي.

أما إذا كان المستفيد متزوج فيشترط ألا يزيد دخله عن 8680 ريال سعودي.

يشترط أن يكون الشخص المستفيد لا يمتلك أي سجل تجاري داخل المملكة.

يشترط أن يكون الشخص المستفيد مقيم أقامة كاملة داخل المملكة العربية السعودية.