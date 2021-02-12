نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر حساب المواطن تسجيل جديد برقم الهوية وشروط ومعايير الأهلية في المقال التالي

عمر شويل - جدة حساب المواطن تسجيل جديد من الخدمات الإلكترونية التي وفرتها المملكة العربية السعودية، من أجل مساندة المواطنين في مواجهة المعيشة والغلاء، ويتم صرف حساب المواطن شهريًا للمستفيدين والذين تحققت بهم شروط الأهلية في حساب المواطن ويمكن تسجيل حساب المواطن برقم الهوية من خلال الإنترنت وفق ما سنوفره لكم من خطوات إلى جانب طريقة تحديث حساب المواطن.

شروط الأهلية في حساب المواطن

أن يكون المواطن المتقدم لحساب المواطن سعودي الجنسية.

أن يكون من المقيمين في المملكة العربية السعودية، وألا يغادرها في أخر عام لمدة تسعين يوم.

أن يتم إدخال البيانات بطريقة صحيحة، وأن يكون بيانات المتقدم معتمدة رسميًا لدى الجهات المختصة.

ألا يكون المواطن من المستفيدين من أي برامج دعم شهرية أو منتسب إلى دور الإيواء أو مسجون.

حساب المواطن تسجيل جديد

وعلى من يرغب في التسجيل في حساب المواطن من خلال الإنترنت أن يقوم باتباع الخطوات التالية فور فتح باب التسجيل وتتمثل الخطوات في:

زيارة موقع بوابة حساب المواطن الإلكترونية الرسمية.

أن يتم النقر على تبويب تسجيل جديد حتى تظهر لك صفحة إدخال البيانات.

تتمثل البيانات في رقم الهوية وتاريخ الميلاد ورقم الجوال ورقم التحقق.

قم بالموافقة على شروط البرنامج وأحكامه، ثم قم بالنقر على تبويب التسجيل.

من المفترض أن تصلك رسالة عبر الجوال لتفعيل الحساب ثم بعد ذلك عليك إدخالها، وقم بإدخال كلمة المرور واسم المستخدم.

ينبغي أن يتم حفظ كلمة المرور واسم المستخدم من أجل إعادة استخدامهم فيما بعد لتسجيل الدخول.

قم بإدخال كافة البيانات التي تخص الأسرة، والراتب، وكل ما يتعلق بالوظيفة.

انتظر حتى يتم التأكد من استحقاقك في برنامج حساب المواطن للدعم وهل سيتم قبول طلب الحصول على دعم حساب المواطن 1442.

رابط تحديث حساب المواطن برقم الهوية

ويمكن تحديث حساب المواطن في حال حدوث أي جديد في البرنامج، من خلال تسجيل حساب المواطن برقم الهوية والدخول إلى صفحة الملف الشخصي الخاص بك، وتستطيع أيضًا عقب الاستفادة من خدمة حساب المواطن تسجيل جديد أن تحصل على حاسبة حساب المواطن حتى تحصل على قيمة الدعم الشهري الذي ستحصل عليه في حالة قبول الطلب.