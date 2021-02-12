نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر رفع دعوى النفقة إلكترونياً ضد الزوج بالخطوات في قانون الأحوال الشخصية الجديد في المقال التالي

عمر شويل - جدة خطوات رفع دعوى النفقة إلكترونياً، قامت وزارة العدل بالمملكة عن إعلانها لخطوات إلكترونية لرفع دعوى “النفقة” إلكترونياً من المرأة ضد الزوج وذلك من خلال إجراءات حظر التجمعات للحفاظ علي صحة المواطنين وتقليل التجمعات وحفظ الوقت والمجهود فبذلك أشارت إلى تلك الخطوة الإلكترونية التي تتوافق مع رؤية المملكة 2030 التي تنقل المملكة من النظام الورقي إلى النظام الإلكتروني.

خطوات رفع دعوى النفقة إلكترونياً

قامت وزارة العدل بذكر الخطوات التي تتخذها المرأة السعودية إلى إقامة دعوة قضائية تطالب فيها الزوج بالنفقة عليها أو علي الأطفال موضحاً أن تلك الدعوى دعوة إلكترونية وأعلنت ذلك من تغريده نشرتها بخطوات رفع الدعوى القضائية “دعوى النفقة الإلكترونية” بتلك الخطوات:

أولاً: الدخول علي رابط وزارة العدل.

ثانياً: انقر علي أيقونة طلب جديد click new app.

ثالثاً: اختيار كلمة أحوال شخصية من التصنيف الرئيسي بالموقع choice personal.

رابعاً: من التصنيف الفرعي نضغط علي “دعاوي الحضانة والزيارة والنفقة”.

خامساً: ثم اختيار نوع الدعوة وهو “دعوي نفقة”.

سادساً: عليك إكمال تعبئة الصحيفة التي تظهر لك بالبيانات الخاصة المطلوبة.

ويذكر أن هذه الخطوة قد قامت بها المملكة ووزارة العدل تحديداً بعد النظام الجديد التي نظمته المملكة بنظام الأحوال الشخصية الجديد التي دائما تؤكد فيه أن الجهات المختصة بالقوانين في المملكة تعكف دائما علي مراجعة مشروع نظام الأحوال الشخصية حيث يتكون هذا المشروع من القانون الجديد علي 254 مادة قانونية ليحافظ علي حقوق الزوجين وينظم واجباتهم تجاه الآخر وضمان حقوق الزوجة ومن بينها النفقة حتي لا يتعدى الزوج علي حقوق الزوجة والأسرة عند الفراق أو الطلاق كما ذكر القانون نفقة كل إنسان في ماله إلا نفقة الزوجة فهي علي زوجها حتي لو كانت موسرة.

واعتبر النظام الجديد من قانون الأحوال الشخصية أن نظام النفقة المستمرة للزوجة والأولاد والوالدين ديناً يقدمن علي سائر الديون “ديناً ممتاز” ويمكن أن تعد المحكمة الزوجة أو الأولاد بالنفقة المستمرة و إذا طلبوا غير ذلك فتعتدها بالنفقة المؤقتة عند طلب احدهم ذلك وقد قامت المحكمة بتشديد إنها لا تُسمع دعوى النفقة للزوجة عن مدة سابقة تزيد عن سنتين من تاريخ إقامة دعوى النفقة وكما شددت المحكمة أنها توجب علي الأب النفقة علي الأب حتي يبلغ اشده ويقدر علي كسب العيش وعلي الابنة حتي الزواج.