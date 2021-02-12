نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر طريقة تفعيل توكلنا في المقال التالي

عمر شويل - جدة إن السعودية من البلاد التي تهتم جدا بصحة المواطنين، لهذا وفرت ما يمكن أن يحافظ على حياتهم بالوقت الحالي المليء بالإخطار، وهذا الشيء هو تطبيق أو موقع توكلنا، حيث يتبع المواطن طريقة تفعيل توكلنا لكي يحمي نفسه من الفيروس وهذا لأن التطبيق يرافقه بكل مكان، ولن يستطيع التطبيق معرفة الحالة الصحية للمكان من دون إذن تفعيل، حيث يقوم المواطن نفسه بتفعيل توكلنا عبر الموقع الإلكتروني أو عبر التطبيق.

طريقة تفعيل توكلنا

لابد أن يقوم المواطن بتفعيل الحساب عبر توكلنا لكي يتم تتبع الحالة الصحية للأماكن التي يذهب إليها، ولقد جاء هذا التطبيق وهذا التفعيل لكي يتم الحد من انتشار الفيروس ولكي يتم المحافظة على حياة المواطنين والمقيمين بالمملكة، حيث يعطي التطبيق ألوان معينة تدل على الحالة الصحية للمكان، ولكن تذكر أنك لن تحصل على تلك الميزة إذا لم تفعل الحساب بالطريقة الآتية:

حمل توكلنا عبر آبل ستور أو عبر جوجل بلاي.

افتح التطبيق وسجل حساب جديد وضف كل التفاصيل المطلوبة منك مثل: رقم هويتك أو رقم إقامتك، تاريخ ميلادك.

وافق على الشروط.

بعدها تتلقى رمز تحقق اكتبه بالمكان المخصص له.

سجل كلمة مرور مناسبة.

أجب عن الأسئلة الصحية.

اضغط فوق “تسجيل”.

بهذه الخطوات تكون فعلت الحساب.

طريقة التفعيل للتابعين

لا يمكنك أن تجد فقط بمقالنا طريقة تفعيل توكلنا للمواطنين وإنما تجد طريقة التفعيل للتابعين وللزوجات أيضاً لأننا نهتم بالمواطنين من جميع أنواعهم، واتبع التالي لتتمكن من التفعيل للتابعين:

ادخل على التطبيق.

اكتب بيانات الحساب.

ادخل على “إضافة تابعين” ثم اكتب كل التفاصيل المطلوبة.

أجب عن الأسئلة الصحية.

انقر على “إضافة” ثم ادخل على أبشر لتفعل رقم الهاتف.

تفعيل التطبيق للزوجة

تستطيع اتباع الإرشادات التالية لتفعيل الحساب للزوجة:

يتم تحميل توكلنا باستخدام متجر بلاي أو آبل ستور.

انتقل بعدها لتسجيل جديد.

اكتب رقم الهوية.

لو كنت مغترب سجل رقم إقامتك وهذا بالحقل المتروك له.

دون تاريخ الميلاد.

انقر على الموافقة.

سجل كلمة سر الحساب.

اكتب رمز التأكد المرسل للهاتف بالمكان الموضح لذلك.

وضح مكانك الدقيق على الخريطة.

أجب عن الأسئلة.

انقر فوق “تسجيل” لتستفيد من المنصة.

بهذا الشكل تكون فعلت توكلنا للزوجة.

تعرفت في رحلتك معنا على طريقة تفعيل توكلنا للمواطنين وللتابعين وللزوجة، كما ارشادنكم في تلك الرحلة إلى الروابط التي تقوموا عبرها بتحميل التطبيق سواء كان هاتفكم أيفون أو أي نوع آخر، نتمنى لكم التوفيق.