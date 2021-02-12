برنت التامينات الاجتماعية الاستعلام برقم الهوية الطريقة وكيفية التحقق من الاشتراك الكترونيًا

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عمر شويل - جدة برنت التأمينات الاجتماعية الاستعلام برقم الهوية يتم البحث عنه بكثرة خلال الفترة الحالية وذلك لضرورة حصول الافراد على المعلومات الخاصة بالمدد والأجور وضرورة التعرف بوجه عام على نظام اشتراك نظام التأمينات الاجتماعية هذا بالإضافة إلى تقديم التأمينات الاجتماعية للعديد من الخدمات والمميزات عبر الموقع الرسمي لها للتخفيف على المواطنين ومن خلال هذا المقال سوف نتعرف على طريقة عمل برنت التأمينات الاجتماعية.

برنت التأمينات الاجتماعية الاستعلام برقم الهوية

تقدم التأمينات الاجتماعية الخدمات الالكترونية للعملاء والتي من أهمها برنت التأمينات الاجتماعية الاستعلام برقم الهوية وذلك لحصول المستفيد على ما يثبت اشتراكه في نظام التأمينات الاجتماعية من عدمه.

طريقة عمل برنت التأمينات الاجتماعية برقم الهوية

هناك بعد الخطوات الميسرة التي يتم تنفيذها من قبل الأفراد للحصول على برنت التأمينات الاجتماعية وهي كالآتي:

يتم الدخول إلى الموقع الرسمي للمؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية.

يقوم العميل بتسجيل الدخول برقم الهوية وكلمة السر الخاصة به وبعدها يتم الضغط على كلمة تسجيل الدخول، كما يمكن تسجيل الدخول عن طريق حساب النفاذ الوطني.

يتم كتابة رقم التحقق والذي سيتم إرساله إلى الجوال الخاص بصاحب الحساب والضغط على كلمة التحقق.

يتم بعد ذلك الضغط على كلمة شهادة الأجور من أيقونة الشهادات.

وبعد ذلك اختيار كلمة إصدار الشهادة ومن ثم تحميلها على الجهاز الخاص بالمستخدم من الأيقونة الموجودة أعلى الشاشة.

طريقة التحقق من الاشتراك في التأمينات الاجتماعية

يبحث العديد من المستخدمين عن طريقة لمعرفة ما إذا كان مشترك بالفعل بنظام التأمينات الاجتماعية من عدمه وقد مكنت المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية المواطنين من ذلك عن طريق اتباع الخطوات التالية:

يتم الدخول إلى الموقع الرسمي للمؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية.

تسجيل الدخول باسم المستخدم وكلمة المرور الخاصة بصاحب الحساب.

يتم إرسال كود للتحقيق على الجوال المسجل لدي المؤسسة ومن ثم يتم كتابة بأيقونة التحقق الموجودة.

يتم بعد ذلك اختيار كلمة التحقق السريع واختيار الحالة الوظيفية للمتقدم.

يطلب بعد ذلك الموقع رقم السجل المدني وكذلك كتابة رمز التحقيق الموجود في الصفحة للتأكد من الاستخدام البشري.

بمجرد الضغط على كلمة تحقق تظهر للمتقدم حالته إذا كان من المشتركين أم لا.

يسمح الموقع بعد ذلك للعميل في حالة عدم الاشتراك طباعة وثيقة تثبت ذلك.