نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر «الصحة السعودية»: 353 إصابة جديدة بـ«كورونا» ووفاة 4 وتعافي 305 حالات في المقال التالي

عمر شويل - جدة أعلنت وزارة الصحة السعودية اليوم الجمعة عن تقرير إصابات كورونا في المملكة العربية السعودية اليوم وكان التقرير كالتالي حيث سجلت الإحصائيات 353 إصابة جديدة وتعافي 305 حالة من كورونا وخروجهم من الحجر الصحي ووفاة 4 حالات جديدة متأثرة بمضاعفات كورونا، وتعلن وزارة الصحة بشكل يومي كافة مستجدات كورونا في السعودية من أجل أن يستطيع المواطن معرفة أخر الأخبار المتعلقة بالوباء وأيضا لكي يقوم الجميع باتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية للحفاظ على سلامتهم.

ووفقا للتقارير التي توفرها وزارة الصحة السعودية بشكل يومي أصبح مجموعة حالات كورونا منذ انتشار الوباء ودخول المملكة هي 372.073 حالة ومن ضمن هذه الحالات فهناك حوالي 447 حالة ذات حالة حرجة وتعاني من مضاعفات كورونا وفي العناية المركزة، ومن ضمن هؤلاء الحالات أيضا توفي حوالي 6424 حالة، وبالتالي فإن نسبة الوفيات من كورونا في المملكة العربية السعودية منذ دخوله المملكة هي 1.72% ونسبة التعافي جيدة للغاية حيث تتخطي نسبة التعافي 97%، وتعد منطقة الرياض ومكة والمنطقة الشرقية والمدينة المنورة والباحة وعسير والقطيف والجبيل والدمام ونجران من أكثر المدن المتواجدة في السعودية التي تحتوي على عدد كبير من حالات كورونا هذة الفترة في السعودية.

وتوفر وزارة الصحة السعودية تطبيق توكلنا وموقع وزارة الصحة السعودية لكي يستطيع المواطن متابعة كافة الأخبار والمستجدات المتعلقة ب كورونا في السعودية، ويعد تطبيق توكلنا من أهم التطبيقات المميزة التي توفر كافة الأخبار التي تساعد المواطنين على الحفاظ على سلامتهم وتنقل لهم أكثر المدن التي تحتوي على نسب عالية من حالات كورونا، وأيضا يساعدهم التطبيق على متابعة حالتهم الصحية والحصول على أذونات الخروج للأماكن العامة والأسواق لذلك على كافة المواطنين تحميل هذا التطبيق المعتمد من وزارة الصحة والتسجيل به لكي يساعدهم في الحفاظ على سلامتهم.