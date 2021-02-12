نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر اسهل طريقة حل مشكلة تطبيق توكلنا لا يتوافق مع جهازك الأندرويد في المقال التالي

عمر شويل - جدة طريقة حل مشكلة تطبيق توكلنا لا يتوافق مع جهازك، يواجه مستخدمي تطبيق توكلنا بالمملكة السعودية عدد من المشكلات التي يبحثون عن حلها بشكل دائم، وجاءت إحدى تلك المشاكل عدم توافق الجهاز مع الجهاز الخاص بالمواطن، ويرغب الجميع في حل المشكلة التي قد تواجههم أثناء استخدام تطبيق توكلنا باعتباره أحد أهم التطبيقات الرسمية التي اعتمدتها وزارة الصحة السعودية من قبل للحفاظ على صحة المواطنين والحد من انتشار وباء كورونا بين المواطنين، حيث يقدم التطبيق معلومات يتم تحديثها بصورة فورية حول عدد الإصابات بوباء كورونا داخل الأراضي السعودية، ولذلك نقدم لكم طريقة حل مشكلة تطبيق توكلنا “لا يتوافق مع جهازك”.

طريقة حل مشكلة تطبيق توكلنا لا يتوافق مع جهازك

قد يواجه بعض مستخدمي تطبيق توكلنا مشكلة لا يتوافق مع جهازك التي تظهر أثناء محاولة تثبيت التطبيق على جهازهم، وتظهر تلك الرسالة تحديدًا للمستخدمين حاملي الهواتف التي تعمل بنظام الاندرويد بتحديث قديم، حيث يشترط وجود أندرويد 6 فيما أعلى لاستخدام التطبيق بصورة طبيعية، ومن الممكن أن تظهر رسالة أخرى تحمل خطأ “لا يتناسب مع عمل جهازكم” وهنا تكون المشكلة حول قدم إصدار الأندرويد الخاص بالمستخدم أو عدم توافق الجهاز نفسه مع تطبيق توكلنا ويمكن حل المشكلة عن طريق اتباع الخطوات التالية:-

يجب تحديث نسخة الأندرويد الخاصة بكم إلى النسخة رقم 6 على الأقل ويتم عن طريق فتح إعدادات الجهاز Setting واختيار النظام “System” ثم الذهاب إلى خيارات متقدمة “Advanced” أو الضغط على حول الهاتف “About phone”، وأخيرًا يتم الضغط على كلمة تحديث النظام “System Update”.

كما يمكنكم استبدال الجهاز بجهاز آخر جديد يسمح باستخدام التطبيق بصورة طبيعية.

مشاكل تطبيق توكلنا الشائعة

قد تم إنشاء تطبيق توكلنا من قبل وزارة الصحة السعودية للكشف المبكر عن حالات الاشتباه بالإصابة بالوباء حالة ظهور أعراض على المواطن، كما يسمح التطبيق لجميع المواطنين والمقيمين إمكانية الحصول على أذن الخروج الاضطراري او التسوق وفي حال تصادف موعد الخروج مع أوقات منع التجول الذي تفرضه المملكة على بعض المناطق والمدن المختلفة، ويمكن معرفة طريقة تغيير رقم الجوال في تطبيق توكلنا من خلال موقعنا ثقفني ، وقد يواجه المستخدمين بعض المشاكل الأخرى الشائعة ومنها ما يلي:-

مشكلة لا يمكن استخدام التطبيق بوجود جيلبريك، ويتم حل المشكلة عن طريق إعادة تشغيل الجهاز.

ومشكلة لا يمكن طلب التصريح في منطقة محظورة.

ومشكله تغير رقم الجوال فى توكلنا والتى يمكن معالجتها عن طريق منصة ابشر.

بالإضافة إلى مشكلة لا يمكن الحصول على طلب التصريح لمن هم دون الـ 15 عام.

وهناك مشكلة أخرى قد تظهر أمام المستخدمين وهي أن التطبيق لا يعمل أو التطبيق لا يرسل رمز التحقق.