نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر رقم بنك الرياض المجاني لخدمة العملاء والخدمات المصرفية في المقال التالي

عمر شويل - جدة للتواصل السريع بين بنك الرياض وبين العملاء المستفيدين من البنك في التعاملات المالية والمصرفية وغيرها سوف نقدم لهم رقم بنك الرياض المجاني لخدمة العملاء الخاص بالاتصال من كافة انحاء المملكة ومن خارجها، حتى يتمكن الجميع من التواصل مع خدمة العملاء بصورة سهلة ومن أي شبكة اتصالات متوفرة، ويعمل بنك الرياض على إرضاء كافة العملاء من القدامى والجدد عن طريق تمييز بعضهم من خلال الخدمة المصرفية الذهبية والماسية والبلاتينية وإليكم التفاصيل.

رقم بنك الرياض المجاني لخدمة العملاء

الرقم المجاني الموحد الذي يمكن للجميع من كافة أنحاء المملكة الاتصال به والذي يقدم خدمة العملاء بطريقة سريعة هو الرقم” 920002470″ ويتمكن العميل من خلال هذا الرقم الحصول على إجابات سريعة لكافة المشاكل التي يواجهها سواء الخاصة بالحساب أو التحويلات أو معرفة الرصيد وغيرها من خدمات البنك الهامة.

أرقام الخدمات في بنك الرياض

يوجد لدى بنك الرياض مجموعة من الأرقام الخاصة بخدمة العملاء ولكنها مصنفة طبقاً للخدمات التي تقدمها وطبقاً للعملاء ومراكزهم لدى البنك، ومن هذه الأرقام:

رقم الخدمات البلاتينية الذي يوفره البنك وهو” 8001242228″

رقم الخدمات المصرفية الماسية” 8006100010″

الخدمات المصرفية الذهبية “8004410000”

الرقم المجاني الموحد الذي يمكن الاتصال عليه من خارج المملكة” 920002470″

يمكن التواصل مع خدمة العملاء عن طريق البريد الإلكتروني الخاص ببنك الرياض وهو” [email protected]

رقم الدعم الفني الخاص بعملاء الاستثمار والتداول 00966920012299.

رقم خدمة العملاء الخاص بالتسويق والمبيعات 8001242020.

رقم خدمة دعم أجهزة الصرافة الآلية 00966920011404.

كما يمكنك من خلال موقعنا معرفة خطوات فتح حساب في بنك الرياض، وشروط الحصول على تمويل شخصي.

الاستعلام عن الرصيد عن طريق الهاتف

يوفر بنك الرياض وسائل الاتصال للاستعلام عن الرصيد الخاص بالعميل في بنك الرياض من خلال الأرقام التالية:

الاتصال على الرقم المجاني من خارج المملكة على الرقم”920002470) ويتم إضافة كود المملكة+966.

كما يمكن الاتصال عن طريق خدمة العملاء على الرقم”8001226666″

وأخيراً يمكن معرفة الرصيد من خلال كشف الحساب عن طريق ماكينات الصراف الآلي.

كما يمكنك معرفة قيمة القروض والأقساط الشهرية من خلال التواصل مع أرقام خدمة عملاء بنك الرياض، كما يمكنك تفعيل بطاقة الائتمان وإيقافها.