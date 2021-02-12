تمويل شخصي من غير البنوك أسرع تمويل بدون شروط 2021

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عمر شويل - جدة تمويل شخصي من غير البنوك اسرع تمويل من خلال منصة سلفة الإلكترونية والتي تعتمد على خدمة التقنية المالية من اجل تمويل الأفراد والمشروعات، يمكنكم الحصول على أسرع تمويل والذي يعتبر احسن تمويل بدون شروط أو أفضل تحويل راتب، يمكنكم الآن التقدم بطلب تمويل شخصي واستلام التمويل في أي مكان وأي وقت بضغطة واحدة من البيت أو المكتب سواء كنت في أي محافظة أو مدينة أو قرية من قري المملكة العربية السعودية بدون زيارة مقر سلفة للتمويل الشخصي للأفراد والمشروعات ووفقاً للشريعة الإسلامية، افضل تمويل شخصي بدون اتفاقية مع البنك، هل تريد سداد الديون الخاصة بك أو ترميم وإعادة بناء المنزل أو شراء منزل جديد أو تصليح السيارة؟ الآن تستطيع الاستمتاع بالإجازات وشراء كل ما تريد من خدمات التمويل الغير محدودة من منصة سلفة المالية وتستطيع تحقيق أهدافك.

تمويل شخصي من غير البنوك

تمويل غير البنوك وبدون تحويل راتب من المنزل وفي حالة الموافقة يتم صرف القرض إليك بدون الحاجة إلي الذهاب إلي الفرع أو مقابلة المسئول عن القروض، تعتبر منصة سلفة أول منصة سعودية مصرح بها من خلال البنك المركزي السعودي والتي تقوم بمنح التمويل الشخصي السريع من خلال تقنية مالية سريعه وحديثة ومستخدمة، يمكنك التقدم بطلب التمويل عن طريق تسجيل سلفة وكتابة رقم الجوال والبريد الإلكتروني ورقم الهوية الوطنية عشرة أرقام فقط، وكتابة كلمة المرور والنقر على الموافقة على الأحكام والشروط والمعلومات المدخلة بشكل صحيح، كما يمكنكم التعرف على حاسبة التمويل الشخصي البنك الأهلي أيضاً.

تمويل شخصي بدون تحويل راتب

للحصول على قرض سلفة أو تمويل سلفة الشخصي هناك بعض الشروط التي يجب توافرها ويمكنكم التعرف عليها من خلال النقاط التالية:

يجب أن يكون المتقدم سعودي الجنسية. إمكانية الحصول على تمويل بدون تحويل راتب. ألا يقل الراتب عن 3000 ريال سعودي. عمر المتقد ملا يقل عن 18 عام. فترة العمل بحد ادني 6 اشهر عن طلب تمويل سلفة. يجب رفع الأوراق الوظيفية المطلوبة ونسخة من رقم الهوية الوطنية.

اهم مميزات تمويل سلفة

تمويل سلقة متوافق مع أحكام الشريعة الإسلامية. إمكانية السداد على فترات مجدولة وسهلة وميسرة. يتم الإيداع الفوري والسريع. ويكون هامش الربح تنافسي بسيط.