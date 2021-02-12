نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تمويل شخصي 100 ألف ريال فقط ب1.600 شهريا مع تأجيل سداد 3 أشهر في المقال التالي

عمر شويل - جدة ان كنت تبحث عن تمويل شخصي 100 ألف ريال سعودي، فأنت في المكان الصحيح بل مع إمكانية تأجيل السداد ان كانت لديك التزامات شهرية، حينئذ يمكنك تأجيل 3 أقساط شهرية. سواء كنت تواجه نفقات غير متوقعة، أو فقدت وظيفتك مؤخرًا لقدر الله أو أردت شراء سيارة أو تحتاج إلى نقود إضافية لرحلة أو مشروع قادم ، فقد تتساءل عما إذا كان اقتراض المال هو الحل. لحسن الحظ ، هناك مجموعة متنوعة من المقرضين والمنتجات المالية التي يمكن تخصيصها لتلبية احتياجات الاقتراض الفريدة للجميع.

يعتمد أفضل وقت لاقتراض الأموال إلى حد كبير على ما تحتاج إليه ، ونوع القرض وما إذا كان بضامن أو بغير ضامن . وان كنت بحاجة إلى اقتراض المال بسبب ديونك فإننا نقدم لك تمويل شخصي سداد الديون. هناك أيضًا بعض العوامل التي يجب عليك دائمًا مراعاتها عند الاستعداد لاقتراض المال. قد يكون الوقت مناسبًا لاقتراض المال إذا:

لديك الموارد المالية لتسديد دفعات شهرية.

لديك ميزانية قائمة لإدارة أموالك للمضي قدمًا.

معدلات الفائدة منخفضة.

درجة الائتمان الخاصة بك لا تقل عن 670 ، على الرغم من أن المقترضين ذوي الدرجات المنخفضة لا يزالون مؤهلين لاستلام التمويل.

أنت على استعداد لرهن منزلك أو الأصول الأخرى كضمان.

تأجيل أقساط التمويل الشخصي

إتاحة المنتج مرة واحدة كل سنة من بداية التمويل الشخصي. التمويل الشخصي هو فقط المؤهل لاستخدام التأجيل المسبق للدفعة الشهرية المنتج متاح للسعوديين والمقيمين والمتقاعدين المنضمين للتمويل الشخصي في بنك الراجحي. لطلب التمويل يتم الموافقة عليه خلال نصف ساعة. التمويل متوافق مع الشريعة الإسلامية

وللتقديم على التمويل الشخصي يمكنك التقديم الراجحي، يمكنك معرفة مميزات أخرى للتمويل الشخصي، ومجموعة من الخيارات المتنوعة عبر تقديم طلب تمويل بنك الراجحي للقروض الشخصية

ماذا يحدث إذا فاتني السداد أو تخلفت عن سداد القرض؟

حتى إذا لم يفرض عليك البنك رسومًا على الفور إذا فاتتك السداد ، فلا تزال مسؤولاً عن سداد القرض. إذا تأخر سدادك لأكثر من 30 يومًا ، فيمكن اعتبار القرض الخاص بك على أنه تخلف عن السداد. يمكن أن يؤدي التخلف عن سداد القرض إلى عواقب وخيمة ؛ سوف يتأثر تاريخك الائتماني ، وسوف تنخفض درجة الائتمان الخاصة بك – بما يصل إلى 100 نقطة لكل دفعة متأخرة – وستكون أقل احتمالية للحصول على قرض آخر في المستقبل.

إذا كنت تتأخر على الدفع باستمرار، فيمكن للمقرض بيع ديونك إلى وكالة تحصيل قد تفرض رسومها الخاصة وتتابعك بقوة من خلال رسائل البريد الإلكتروني والمكالمات الهاتفية. في النهاية ، يمكن للمُقرض أن يأخذك إلى المحكمة لطلب تعويضات، أو يمكنها إيقاف خدماتك في المملكة إذا لم تعالج الموقف. كن حذرًا ، وسدد مدفوعاتك على الفور ولا تقترض أموالًا لا يمكنك سدادها.

ما هي بدائل القرض الشخصي؟

أفضل بديل للحصول على قرض شخصي هو الادخار والدفع نقدًا. إذا لم يكن ذلك ممكنًا ، يمكنك التقدم بطلب للحصول على بطاقة ائتمان لتحويل الرصيد أو بطاقة أخرى تقدم نسبة مئوية 0% كهامش ربح، ستحتاج إلى سداد الرصيد بالكامل خلال تلك الفترة التمهيدية ، والتي تستمر عادةً ما بين ستة إلى 18 شهرًا ، قبل أن تخضع لمعدلات APR العالية المعتادة لهذه الأنواع من بطاقات الائتمان.

إذا كانت درجة الائتمان الخاصة بك أقل من ممتاز ، فقد تكون مؤهلاً فقط للحصول على قرض شخصي بضمان، والذي قد يقدم معدل فائدة أقل ، ولكنه يتطلب ضامن، ويمكن الاطلاع أكثر على بدائل التمويل الشخصي من خلال تأجيل سداد دفعات القرض.

ما الفرق بين قرض شخصي لسداد الديون أو تحسين المنزل أو غرض آخر؟

لا شيئ. تقترح بعض البنوك استخدام أنواع مختلفة من القروض لأغراض مختلفة ، ولكن في نهاية اليوم ، تكون جميعها متشابهة بشكل أساسي: تقترض المال ثم تسدده على فترات منتظمة إلى جانب معدل فائدة ثابت.

لاحظ أن الأسعار وهياكل الرسوم المعلن عنها للقروض الشخصية تخضع للتقلب، ومع ذلك ، بمجرد قبولك لاتفاقية القرض ، سيضمن معدل الفائدة السنوي الثابت معدل الفائدة وسيظل الدفع الشهري ثابتًا طوال مدة التمويل الشخصي بالكامل. يعتمد معدل الفائدة السنوية والدفع الشهري ومبلغ القرض على تاريخك الائتماني وجدارة الائتمان الخاصة بك. للحصول على قرض، سيجري المقرضون استفسارًا ائتمانيًا صعبًا ويطلبون طلبًا كاملاً، والذي قد يتطلب إثبات الدخل والتحقق من الهوية وإثبات العنوان والمزيد.

إذا كنت بحاجة إلى التمويل النقدي بسرعة ولم يكن لديك الائتمان المطلوب للحصول على قرض شخصي جيد، فقد تفكر في منتجات الإقراض البديلة. هذه أشياء مثل قروض الراتب وعرض تمويل السيارات وقروض الرهن، من الأفضل استخدامها كملاذ أخير. ولكن إذا كان عليك اختيار واحد ، فإن قروض متجر الرهن هي الأقل ضررًا من الناحية المالية لأنها لا يمكن أن تؤثر على ائتمانك.