طريقة تفعيل تطبيق توكلنا من أبشر

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عمر شويل - جدة كيفية تفعيل تطبيق توكلنا عبر منصة أبشر يعتبر ذلك السؤال واحد من ضمن الأسئلة الهامة التي تدور في الحديث بين العديد من المواطنين أو الوافدين في المملكة وذلك من أجل معرفة الطريقة الصحيحة التي تستخدم في عملية تعريف الحساب الشخصي في توكلنا للتصاريح الأمنية حتي يستيطع الفرد القيام باستخدام التطبيق بشكل مباشر.

تفعيل تطبيق توكلنا

تطبيق توكلنا يعتبر وأحد من أهم التطبيقات التابعة للحكومة في المملكة العربية السعودية الذي يجب إن يكون متوافر لدي جميع المواطنين والمقيمين في المملكة وذلك لأن عن طريق هذا التطبيق يستطيع المواطن أو الوافد حجز مواعيد دخول الأماكن العامة بسهولة وأيضاً استخراج تصاريح الخروج من المنزل بعد إعلان الحكومة حظر التجوال.

طريقة التسجيل في توكلنا

حتي تستطيع التسجيل في تطبيق التصاريح الأمنية يجب عليك القيام بمجموعة من الخطوات البسيطة التي تتلخص في السطور التالية:

تحميل التطبيق من خلال المنصة التابعة لهاتفك المحمول.

تثبيت التطبيق علي جهازك.

بعد ذلك فتح التطبيق ثم أختيار من القائمة إنشاء حساب.

تكتب رقم الهوية أو رقم الإقامة.

بعد ذلك تقوم بكتابة تاريخ الميلاد بالتقويم الهجري.

كتابة كافة البيانات الشخصية لك في المكان المخصص لها.

إدخال بيانات العنوان الوطني لك.

كتابة رقم الهاتف المحمول.

إدخال عنوان البريد الإلكتروني.

مراجعة كافة البيانات التي قمت بكتابتها.

الضغط علي زر التسجيل.

طريقة تفعيل تطبيق توكلنا

يتم تعريف رقم الهاتف لتطبيق توكلنا للتصاريح الأمنية باستخدام منصة وزارة الداخلية الإلكترونية حيث يكون ذلك عن طريق القيام ببعض الخطوات البسيطة والتي تتخلص في السطور التالية:

الأنتقال إلي موقع منصة أبشر علي شبكة الأنترنت.

تسجيل الدخول في حسابك باستخدام أسم المستخدم ثم رقم السر.

كتابة رقم التحقق البشري.

الضغط علي زر الدحول.

من القائمة أختيار خدماتي ثم الخدمات الإلكترونية.

بعد ذلك اختيار من الصفحة تعريف رقم الهاتف.

يعرض لك قائمة اختيار منها التعريف لتطبيق توكلنا.

تكتب رقم الهاتف المحمول في المربع المخصص له.

الضغط علي زر الإرسال.

يرسل لك كود التحقق في رسالة نصية.

إدخال الكود في المكان المخصص له.

الضغط علي زر التحقق.