شروط وخطوات التقديم في كلية الملك فهد الأمنية للنساء 2021

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عمر شويل - جدة التقديم في كلية الملك فهد الأمنية للنساء تعتبر واحدة من ضمن الأشياء التي يبحث عنها الكثير من النساء في المملكة العربية السعودية وذلك لأن يقومون بمعرفة الشروط والخطوات الخاصة بالتقديم في هذه الكلية، وذلك من بعد إعلان وزارة الداخلية عن توافر الكثير من الأماكن الفارغة للعمل في تلك الوظائف.
كلية الملك فهد الأمنية للنساء 2021
تعتبر الكلية هي وأحدة من ضمن الكليات التابعة لوزارة الداخلية السعودية، وقد تم إنشاء تلك الكلية في عام 1935 وتقع في شرق مدينة الرياض، وتعمل هذه الكلية علي تدريب عدد من الكوادر البشرية علي الدفاع عن المملكة العربية السعودية وتنظيم الأمن الداخلي بها وأيضاً القدرة علي مواجه كافة العناصر الأجرامية.
شروط التقديم في الكلية الأمنية للنساء
قامت الكلية بوضع عده شروط يجب إن تتوافر وذلك لأن يتم قبول فيها جميع المتقدمين حيث تتلخص شروط القبول في النحو التالي:
- ينبغي أن تكون المتقدمة للكلية مواطنة سعودية الجنسية وأن تكون ولدت وتربت في المملكة.
- إن تكون حاصلة علي الأقل علي شهادة الثانوية العامة أو ما يعادلها أو شهادة الدبلوم في التخصصات المطلوبة.
- يشترط أن تكون حسنة السير والسلوك وغير مسجل عليها أي من الأحكام القضائية.
- ينبغي أن يكون لدي المتقدمة بطاقة هوية سارية المفعول ومستقلة.
- إن لا يكون قد تم فصلها من قبل من الكليات أو المعاهد العسكرية.
- أن لم يسبق لها الزواج من رجل أجبني من قبل.
- إذا كانت متقدمة في التخصصات الصحية يجب إن تكون خضعت لأختبار الرخصة المهنية.
- أذا كانت حاصلة علي المؤهل من الخارج يجب مصادقة المؤهل في وزارة الخارجية.
طريقة التقديم علي كلية الملك فهد الأمنية للنساء 2021
يتم التقديم علي هذه الكلية إلكترونياً وحتي يتمكن المتقدم من التقديم يتوجب علية القيام بمجموعة من الخطوات البسيطة وهي:
- الذهاب إلي موقع منصة أبشر للوظائف علي الشبكة العنكبوتية.
- تسجيل الدخول في حسابك عن طريق أسم المستخدم ثم رقم السر.
- بعد ذلك تقوم باختيار من القائمة الكلية الأمنية.
- اختيار التقديم في الكلية للنساء.
- تقوم بكتابة البيانات الشخصية التي تتطلب منك في المكان المخصص له.
- الضغط علي زر التسجيل.
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