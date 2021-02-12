نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر رابط نظام فارس الخدمة الذاتية للاستعلام عن ترقيات المعلمين 1442 في المقال التالي

عمر شويل - جدة الاستعلام عن ترقيات المعلمين 1442 في المملكة العربية السعودية هو وأحد من ضمن الأمور التي تهم الكثير من العاملين في قطاع التعليم بالمملكة وذلك من بعد ما قامت الوزارة بالإعلان عن التدرج الوظيفي للمعلمون في قطاع التعليم عبر نظام فارس الخدمة الذاتية للعام الجديد 2021.

ترقيات المعلمين 1442

قامت وزارة التعليم السعودية بإجراء عدد من التقرقيات الجديدة في السلم الوظيفي لكل من المعلمين والإدارين حيث تم إجراء الترقيات وفقاً للأسس الحديثة التي وضعتها الوزارة في التنقل من درجة وظيفية إلي أخري، حيث إن الترقيات يتم إجرائها بناء علي عدد سنوات العمل وأيضاً خبرة المعلم والدورات التدريبية التي حصل عليها ويكون الهدف من ذلك هو النهوض بمستوي التعليم في المملكة.

طريقة استخراج إخلاء طرف من نظام فارس

يعتبر نظام فارس للخدمة الذاتية هو وأحد من ضمن الأنظمة التي تساعد المعلم علي الحصول علي كافة الأوراق والمستندات إلكترونياً حيث يمكن استخراج إخلاء الطرف من خلالة عبر الأتي:

الذهاب إلي موقع نظام فارس علي شبكة الأنترنت.

تسجيل الدخول في حسابك عن طريق أسم المستخدم ثم رقم السر.

بعد ذلك تقوم باختيار من القائمة الخدمة الذاتية.

اختيار خدمات الممعلمين من القائمة.

اختيار استخراج اخلاء الطرف للمعلم من القائمة.

تكتب البيانات الشخصية التي تتطلب منك في المكان المخصص له.

الضغط علي زر موافقة الأحكام والشروط.

الضغط علي زر الاستخراج.

يعرض لك إخلاء الطرف في صفحة أخري ثم فتح الطابعة من إجل الطباعة.

الاستعلام عن ترقيات المعلمين 1442

يمكن القيام بالاستعلام عن الترقيات للإدارين والمعلمين في السعودية من خلال نظام فارس الخدمة الذاتية عن طريق أتباع قائمة الخطوات التالية:

الذهاب إلي موقع نظام فارس علي الشبكة العنكبوتية.

تكتب أسم المستخدم ثم رقم السر.

إدخال رقم التحقق البشري الموجود في الصورة.

الضغط علي زر الدخول.

اختيار الخدمة الذاتية ثم إقرار الترقية.

بعد ذلك تقوم بالضغط علي زر عرض الأقرار.

تكتب رقم الهوية للموظف الراغب في الأستعلام عن الترقية.

بعد ذلك تقوم بالضغط علي زر الاستعلام.

يعرض لك قرار الترقية في صفحة أخري.