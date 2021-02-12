الرابط الإلكتروني لنظام فارس التعليمي الخدمة الذاتية

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عمر شويل - جدة الرابط الإلكتروني لنظام فارس التعليمي، منصة فارس التعليمية التابعة لوزارة التربية والتعليم السعودية، هي المنصة التي تسمح للعاملين بالقطاع التعليمي التوصل إلى الترقيات التي كتبها وزارة التربية والتعليم في السعودية، حيث أن خدمات نظام فارس التعليمي عديدة وتم تصميمها في الأساس حتى تخفف من أعداد الأشخاص الذين يتكاترون على المكاتب المختصة للسؤال أو الاستفسار عن بعض المعلومات الهامة.

ترقيات وزارة التربية والتعليم في السعودية

أطلقت وزارة التربية والتعليم إعلان عن بعض الترقيات الجديدة لحوالي 12283 إداري وإدارية ومعلمين ومعلمات في القطاع التعليمي في المملكة العربية السعودية، حيث أعلنت أنه من خلال نظام فارس أو منصة فارس يمكن التوصل إلى الترقيات التي تم طرحها والتعرف على الأسماء الشاملة لتلك الترقيات، كما والتعرف على سلم الترقيات والوظائف للعاملين في السلك التعليمي من خلال فارس.

خدمات نظام فارس الإلكتروني

ولعل من أهم الخدمات الإلكترونية التي يقدمها نظام فارس للعاملين في التعليم هي:

التعرف على ترقيات وزارة التعليم. تقديم طلب لإلغاء الإجازة. التعرف على رواتب العاملين. تقديم طلب للحصول على إجازة. الإبلاغ عن غياب أحد الموظفين أو العاملين. لتقديم طلب البدلات. تقديم طلب تقاعد.

طرق الاستعلام من خلال نظام فارس

كما ويتم نظام فارس بعض الطرق البسيطة لسهولة الاستفسار عن أسماء المستفيدين من الترقيات الجديدة من خلال:

رسالة نصية قصيرة يتم إرسالها للمترقي من قبل وزارة التربية والتعليم، حيث يتم الحصول على تلك الأرقام عند التسجيل في نظام فارس.

أو بزيارة البوابة الإلكترونية لنظام فارس والتوصل لخدمة أسماء الترقيات.