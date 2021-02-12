نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر طريقة التسجيل في نظام فارس للاستفادة من جميع خدمات النظام في المقال التالي

عمر شويل - جدة طريقة التسجيل في نظام فارس، نظام فارس الخدمة الذاتية من المنصات التي قامت وزارة التربية والتعليم في السعودية بإطلاقها لجميع الأرصاد العاملين بالكادر التعليمي، حيث يتم من خلالها تسجيل كافة البيانات والمعلومات التي تخص المعلمين والإداريين، كما وهي المنصة التي تساعد في التعرف على ترقيات وزارة التربية والتعليم وعلى أسماء المستحقين للترقيات، حيث تم فتح الباب لترقية ما يقرب من 12283 شخص إداري بوزارة التعليم السعودية، لذلك فعلى جميع العاملين بالقطاع التعليمي سرعة التسجيل في منصة فارس التعليمية للتعرف على باقي الخدمات التي يقدمها النظام.

خدمات نظام فارس الحكومية

يقدم نظام فارس بعض الخدمات لجميع العاملين بوزارة التربية والتعليم وهي:

تقديم طلب للحصول على إجازة. تقديم طلب لإلغاء الإجازة. للاستعلام والتعرف على الرواتب. للتبليغ عن تغيب موظف. تقديم طلبات إنهاء الإجازة. للتعرف على الترقيات المتاحة. لتقديم طلب التقاعد. لتقديم طلب الحصول على البدلات.

خطوات التسجيل في نظام فارس

وبعد التعرف على خدمات نظام فارس للعاملين في الوزارة يرغب العديد منهم في معرفة كيفية التسجيل في فارس وهي خطوات سهلة كالتالي:

زيارة موقع بوابة فارس الإلكترونية.

يتم تسجيل الدخول بكتابة اسم المستخدم ومن ثم رقمه السري وبعد ذلك يكتب رمز التحقق الموجود في الصفحة الظاهرة أمامك.

يتم بعد ذلك توجيهك لصفحة نظام فارس الرئيسية وبها يتم كتابة اسم المستخدم وكذلك الرقم السري الذي تم إرسالهما عبر الجوال وكتابة الرمز.

ومن ثم يطلب الموقع أن تقوم بتغيير كلمة السر تلك التي تم إرسالها للهاتف وكتابة كلمة السر الجديدة والتأكيد عليها والنقر على اذهب.

وبعدها يتم النقر على زر تسجيل الدخول.

وبعد ذلك يمكن البحث في تبويب خدمات، حتى يسهل تحديث الخدمة المرادة والنقر على إظهار البيانات للتعرف على ما تم تسجيله في الموقع.

والجدير بالذكر أن وزارة التربية والتعليم قامت بإطلاق تلك المنصة للعاملين بالقطاع التعليمي لتخفف من ضغط وعبء الأعداد عن المكاتب المختصة للتعرف على جميع المعلومات المرغوبة.