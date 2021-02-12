نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر كلية الملك فهد الأمنية تعلن فتح باب الوظائف العسكرية للنساء 1442هـ في المقال التالي

عمر شويل - جدة وظائف كلية الملك فهد في السعودية للنساء، وظائف نسائية شاغرة في كلية الملك فهد الأمنية قد أعلنت الإدارة العامة للقبول المركزي التابعة لوزارة الداخلية للشؤون العسكرية أنه تم فتح باب القبول بشكل رسمي حتى يتمكن جميع الأشخاص الذين يريدون التسجيل والعمل في كلية الملك فهد الأمنية بوابة جندي أول وذلك للكادر النسائي، وقامت بتوضيح شهادة الدبلومات في التخصصات المحددة والتي تشمل دبلوم سنة فأعلى، وذلك تخصص مساعد طبيب أسنان وتشمل أيضا دبلوم سنتين وتطلب التخصصات لغة إنجليزية وتمريض وصيدلة.

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شروط وظائف كلية الملك فهد للنساء

أولا ينبغي على هذا الشخص المتقدم أن يكون حاصل على مؤهل الدبلوم وبالتالي يكون لديه مؤهل أعلى.

وأن يكون سعودي الجنسية في الأصل والمنشأ أو يتم استثناء من نشأت مع والدها أثناء الخدمة للدولة خارج المملكة السعودية.

يجب ان تكون متزوج رجل سعودي الجنسية.

يجب على المتقدمة أن تكون حسنة السير والسلوك والسمعة ولم يتم الحكم عليها في أي جرائم أو قضايا مخلة بالشرف والأمانة بجانب وجود هوية وطنية سارية الصلاحية أثناء وقت التقديم.

يجب أن تكون هذا هذه المتقدمة الطول والوزن يتناسب مع اللائحة المحددة للحصول على الوظائف وإلا تكون قد تم تعيينها في وظائف تابعة لنظام الخدمة العسكرية أو تم إنهاء الخدمات في المعاهد العسكرية أو المراكز وإلا تكون متزوجة من شخص غير سعودي.

يجب أن يكون لديها مؤهل علمي لكي تتمكن من التقديم على الوظيفة ويتم التصديق على المؤهل من قبل جهات الاختصاص وأنت تجتاز المقابلة الشخصية، بجانب وجود بطاقة تسجيل مهني وجهاد التصنيف للمؤهل الصحي حصلت عليه من الهيئة السعودية للتخصصات الصحية ويكون ساري.

موعد التقديم على وظائف كلية الملك فهد الأمنية

قد أوضحت الإدارة العمل القبول المركزي أنا وقت التقديم سوف يبدأ 1/7 1442 جنيه وذلك حتى يوم الخميس 6/7 1442 ويمكن للجميع تسجيل الدخول على الموقع الرسمي عبر الانترنت، وينبغي على جميع المتقدمين الذين يرغبون في الحصول على هذه الوظيفة الإسراع في التقديم قبل قفل باب التقديم بعد أن تم تحديد الموعد الرسمي لإنهاء هو قفل باب القبول للجميع.