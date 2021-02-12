رابط الإستعلام عن المخالفات المرورية لشخص آخر absher.sa

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عمر شويل - جدة رابط الإستعلام عن المخالفات المرورية، حيث تتيح الحكومة السعودية إمكانية الاستعلام عن المخالفات المرورية بصورة الكترونية والتي يتعرض لها جميع المخالفين للأنظمة والقواعد المرورية المختلفة التي حددتها الحكومة من قبل، وذلك حرصًا منها على الحفاظ على سلامة المواطنين وإجبار السائقين للالتزام بجميع القواعد واتباعها وفق لائحة تنفيذية هدفها ضمان عدم وقوع حوادث، ومن ناحيه اخري قد يمكنك التعرف على طريقة استخراج تصريح توكلنا للتابعين 1442 الكترونياً وتختف قيمة المخالفة حسب نوعها حيث تبدأ من 100 ريال سعودي فقط وقد تصل قيمة المخالفة على المواطن إلى 10000 ريال في بعض المخالفات المعينة، ولذلك نوضح لكم طريقة الاستعلام عن المخالفات المرورية لشخص آخر، ورابط الاستعلام عن المخالفات المرورية لشخص آخر absher.sa.

طريقة الإستعلام عن المخالفات المرورية لشخص آخر

تقدم مديرية الأمن العام لمواطني المملكة العربية السعودية إمكانية الاستعلام عن المخالفات المرورية لشخص آخر بصورة الكترونية حيث يستطيع الفرض اتباع عدد من الخطوات الميسرة والاستعلام عن المخالفات المرورية التي تم تسجيلها في حق أحد أفراد اسرته أو أحد المكفولين لديه، كما يستطيع المستخدم الاستعلام عن المخالفات المرورية التي تخص أحد الجهات الحكومية أو المؤسسات المختلفة لمعرفة مخالفات المركبات الخاصة بهم وذلك من خلال منصة أبشر الالكترونية عن طريق اتباع الخطوات التالية:

الذهاب إلى رابط منصة أبشر الرسمي على شبكة الانترنت.

بعد ذلك يتم الدخول على الخدمات الالكترونية.

الضغط على أيقونة الاستعلام عن المخالفات المرورية.

يتم تحديد نوع الوثيقة “رقم الحدود – جواز السفر – الهوية الوطنية – رقم الإقامة”.

البدء في كتابة كافة البيانات الخاصة بالشخص الذي ترغب في الاستعلام عن مخالفاته.

كتابة رمز التحقق المرئي الموجود بالصفحة.

الضغط على كلمة عرض.

سيقوم الموقع بتوضيح جميع التفاصيل المتعلقة بالمخالفات المرورية التي تم تسجيلها على الشخص المستلم عنه.

رقم الاستفسار عن المخالفات المرورية

كما يستطيع المواطنين الاستعلام عن المخالفات المرورية من خلال منصة أبشر الالكترونية أو عن طريق التواصل مباشرًا مع إدارة المرور بالمملكة السعودية عن طريق الاتصال بالرقم الموحد 011092446 والذي يقدم خدمة الاستعلام عن المخالفات المرورية التي سجلت على المركبات المختلفة، وبتلك الطريقتين يمكنكم الاستعلام عن المخالفات لشخص آخر بكل سهولة دون الحاجة للذهاب إلى الادارات المرورية المختلفة والعمل على توفير الوقت والمجهود.