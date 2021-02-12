تصل العقوبة للسجن وغرامة 3 ملايين ريال.. “النيابة” تحذر من بث الشائعات الهادفة لتضليل المجتمع والمساس بأمنه الصحي

بلادي – الرياض :
حذّرت النيابة العامة من بث الشائعات ونشر المعلومات والأخبار الكاذبة التي تهدف لتضليل المجتمع أو المساس بأمنه الصحي والمجتمعي.
وأوضحت أنه يُحظر إنتاج الشائعات التي من شأنها المساس بالنظام العام أو إعدادها أو إرسالها أو تخزينها عن طريق الشبكة المعلوماتية أو أحد أجهزة الحاسب الآلي.
وأشارت إلى أن عقوباتها تصل إلى السجن 5 سنوات وغرامة 3 ملايين ريال، ونشر ملخص الحكم في الصحف على نفقة المحكوم، بالإضافة إلى مصادرة الأجهزة المستخدمة في الجريمة أو إغلاق الموقع الإلكتروني أو الحساب المستخدم أو مكان تقديم الخدمة متى كانت الجريمة قد ارتكبت بعلم مالكه، مؤكدة أنه يُعاقب كل من حرّض أو ساعد أو اتفق على ارتكاب أي من هذه الأفعال الإجرامية.
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