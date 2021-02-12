هل هناك توجّه لتخصيص قطاع التفتيش في “الموارد البشرية”؟ مساعد الوزير يجيب

بلادي – الرياض :
أجاب مساعد وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية المهندس محمد الجاسر على سؤال عما إذا كان هناك توجه لتخصيص قطاع التفتيش في الوزارة.
وأوضح خلال لقائه مع “بودكاست سقراط” أن هناك مبادرة على مستوى الدولة، بترشيد أعمال التفتيش ورفع كفاءتها، وهي مبادرة مشتركة بين عدة أجهزة حكومية، وأن التوجه أن يكون هناك مفتش واحد لعدة جهات، أو توحيد لجهود التفتيش.
وأضاف أن الهدف من مفهوم التفتيش هو الامتثال، وليس الجباية، مؤكدًا أن توجهات الدولة ليست الجباية أبداً، وأن الغرض تحقيق أفضل مستوى من النمو الاقتصادي، لدى القطاع الخاص، مشيراً إلى تأكيد الدولة على أهمية دور القطاع الخاص، في تحقيق الرؤية.
وأكد أن “الموارد البشرية” والوزارات الأخرى هدفها دعم القطاع الخاص على النمو الفعلي المستدام، بجودة عالية، مع تحقيق أثر اقتصادي إيجابي.
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