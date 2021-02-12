“الصحة”: انعدام التهوية تسبّب في إصابة 318 شخصاً بفيروس كورونا

بلادي – الرياض : أكدت وزارة الصحة اليوم (الجمعة) وجود ارتباط قوي بين التهوية والإصابة بفيروس كورونا. وأوضحت أن دراسة أجريت على 318 حالة أصيبت بالفيروس أثبت جميعها حدوث التفشي في الأماكن المغلقة المزدحمة مثل المكاتب والمطاعم والمنتجعات ومراكز التسوق وسكن العمال وسفن الرحلات والمركبات. وأشارت إلى أن التهوية تقلل من تلوث الهواء، وهي عامل رئيس في الحد من انتشار الأمراض المعدية.

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