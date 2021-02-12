تغريدة قبل سنوات للراحل محمد الخميس تقود زملاءه للقيام بمبادرة خيرية

بلادي – الرياض :
قادت تغريدة سابقة للاقتصادي الشاب الراحل محمد الخميس – كان قد نشرها على حسابه قبل سنوات – زملاءه وأصدقاءه للقيام بعدد من الأعمال الخيرية.
وكتب “الخميس” – الذي توفي اليوم الجمعة – في تغريدة نشرها قبل 9 سنوات ” شابٌ مات، فقام أصحابه ببناء مسجد له، وشابةٌ ماتت فحفرت صديقاتها لها بئراً، اللهم ارزقني من أصحابي من يَذكرني بعد موتي”.
وأعلن أحد أصدقاء الخميس أن أصحابه وزملاءه سيتعاونون لبناء مسجد باسمه، كما سيتكفلون بمنحة دراسية لأحد المميزين في المجال المالي، مضيفًا أن محبي الراحل قاموا بتغطية سكن لإحدى الأسر عن طريق “جود الإسكان”، حيث أشاد المتابعون بذلك وأثنوا على وفاء أصدقائه.
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