“توكلنا” يوجّه رسالة مهمة لأصحاب المنشآت التجارية

بلادي – الرياض :

وجّه تطبيق “توكلنا” رسالة مهمة لأصحاب المنشآت التجارية، اليوم الجمعة، تتعلق بالمساعدة على تحديد الأعداد داخل منشآتهم، في ظل الإجراءات الاحترازية.

ودعا التطبيق أصحاب المنشآت إلى تفعيل خدمة “إدارة التجمعات” والمتاحة في التطبيق لكي يتمكنوا من تحديد الأعداد في المنشأة التجارية، ويلتزموا بالإجراءات الاحترازية.

يُذكر أن الجهات المعنية قامت اليوم بإغلاق عدد من الأسواق منها سوقان للأسماك في كل من شمال الرياض والطائف.