حراس أمن بمستشفيين في مكة المكرمة يشكون تأخر رواتبهم منذ 3 أشهر

بلادي – الرياض :
كشف حارس الأمن بدر المتعاني، معاناة بعض العاملين في مجال الحراسة بمستشفيين في مكة المكرمة، بعد مرور 3 أشهر دون الحصول على رواتبهم.
وقال خلال لقائه في برنامج “ياهلا” على قناة “روتانا خليجية”، إنه عندما طرحوا المشكلة على إدارة الحراسات في المستشفيين طالبتهم بالصبر، ليتبين بعد ذلك أنهم لم يتحصلوا على أي رد بشأن هذه الشكوى من الشؤون الصحية أو إدارة الشركة المسؤولة عن الحراس والحارسات الموظفين.
وأوضح أن هناك 116 موظفًا في المستشفى التي يعمل بها يعانون تأخر الرواتب، كما يعاني 97 موظفًا من نفس المشكلة في المستشفى الآخر، مؤكدًا أنهم رفعوا شكاوى لأمانة منطقة مكة المكرمة ووزارة العمل، كما أكد أنه تم تصعيد شكوى للديوان الملكي، ولكن لم يحصلوا على أي رد.
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