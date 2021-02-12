وكيل “الصحة” يُعلن وصول المزيد من اللقاحات قريبًا ويُوضح أياً منها الأفضل

بلادي – الرياض :
أعلن وكيل وزارة الصحة المساعد للصحة الوقائية الدكتورعبدالله عسيري عن قرب وصول المزيد من لقاحات فيروس كورونا المستجد (كوفيد -19) إلى المملكة.
وأجاب عسيري عن سؤال: “ما هو الأفضل؟” بقوله إن كلها آمنة، وكلها تحمي بإذن الله من المضاعفات الشديدة والوفاة من (كوفيد-19).
وأضاف أنه عندما يحين دور الشخص في التطعيم يمكنه أن يأخذ من التطعيمات النوع الذي يريد.
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