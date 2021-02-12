نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر موعد راتب الضمان الاجتماعي رجب 1442 وفقًا لبيان الموارد البشرية في المقال التالي

عمر شويل - جدة موعد راتب الضمان الاجتماعي رجب 1442 , يبحث عنه الكثيرون من المواطنين في المملكة السعودية، ويتم تحديد موعد هذه الرواتب بواسطة وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، حيث أنها المسؤولة عن موعد صرف المساعدات المقطوعة، وعادة ما يسأل المستفيدين من الضمان الإجتماعي عن موعد صرف مستحقاتهم لكي يستفيدوا منها في سد متطلبات الحياة.

موعد راتب الضمان الاجتماعي رجب 1442

تقوم المملكة العربية السعودية بتوفير المساعدات لجميع المواطنين وخاصًة محدودي الدخل والأكثر احتياجات، ومن ثم تقوم بصرف رواتب الضمان الاجتماعي للفئات المستحقة لتوفر لهم حياه كريمة، وخاصة في الظروف التي تعم العالم والمملكة من تفشي فيروس كوفيد -19 .

مع العلم أنه تم تحديد موعد راتب الضمان الاجتماعي فبراير 2021 فسيكون الأحد المقبل والذي سيوافق الرابع عشر من شهر فبراير 2021 والثاني من شهر رجب 2021.

جدول صرف رواتب الضمان الاجتماعي 1442

موعد صرف الضمان الاجتماعي رجب 1442 يوم الأحد 1442/08/01هـ والذي يوافق 2021/03/14 م.

يتم صرف رواتب الضمان الاجتماعي شعبان 1442 يوم الثلاثاء 1442/09/01 هـ والذي يوافق 2021/04/13 م.

يتم صرف رواتب الضمان الاجتماعي رمضان 1442 ينزل الراتب يوم الخميس 1442/10/01 هـ والذي يوافق 2021/05/13 م.

يتم صرف رواتب الضمان الاجتماعي شوال 1442 ينزل في يوم الخميس 1442/11/01 هـ والذي يوافق 2021/06/11 م.

يتم صرف رواتب الضمان الاجتماعي شهر ذو القعدة 1442 يوم الأحد 1442/12/01 هـ والذي يوافق 2021/07/11 م.

يتم صرف رواتب الضمان ذو الحجة 1442 ينزل الراتب يوم الاثنين 1443/01/01هـ والذي يوافق 2021/08/09 م

أهم شروط الحصول على راتب الضمان الاجتماعي

توجد عدة شروط تم وضعها من قبل وزارة التضامن الاجتماعي بالسعودية حتى يتمكن المواطن من الحصول على معاش الضمان الاجتماعي، ومن ثم يمكنه السؤال عن موعد صرف رواتب الضمان الاجتماعي رجب 2021 وهذه الشروط هي:-

أن يكون المستحق سعودي الجنسية.

أن يكون كامل الدخل بالفرد أو بالأسرة لا يزيد عن الحد الأدنى المستحق للمعاش.

لابد أن يكون المواطن مستوفي لكل متطلبات وزارتي الصحة والتعليم والخدمة الاجتماعية.

يمكن للمرأة غير السعودية التي توفر زوجها الاستفادة من راتب الضمان الاجتماعي.

تستحق النساء راتب الضمان الاجتماعي إذا كان الزوج مسجون وتعول أبناء.

يشترط أن تكون السيدة لا تعمل ولا تمارس أي مهنة.

يشترط أن تكون السيدة لا تعمل ولا تمارس أي مهنة. تستفيد السيدة العزباء من راتب الضمان إذا كنت مريضة أو تعاني من إعاقة.

تستحق السيدة العزباء راتب الضمان عند عدم وجود عائل لها كالأب أو الأخ.