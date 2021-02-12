نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر التسجيل في الفاتورة الثابتة لشركة الكهرباء السعودية….وطريقة التسجيل في المقال التالي

عمر شويل - جدة التسجيل في الفاتورة الثابتة لشركة الكهرباء السعودية سكنى أو زراعي أو تجارى أو صناعي باستثناء العاملين بالقطاع الحكومي،وتهدف تلك الميزة لتخصيص كل مشترك ميزانية ثابتة للفاتورة بناءً على متوسط كمية الاستهلاك خلال الـ 12 شهراً التي تسبق عملية الاشتراك في الخدمة، وأن المشترك سيحصل على فواتير متساوية القيمة طيلة العام.

وبعد طرح شركة الكهرباء الفاتورة الثابتة لتثبيت قيمة الفاتورة التي يدفع المشترك طول العام،بذلك يتم تقسيم أعباء الاستهلاك المرتفع خلال فصل الصيف بين فصلي الشتاء والصيف، ويتم حسابها عن طريق تثبيت متوسط الاستهلاك الشهري وتكون ألتساويه النهائية اخر السنه.

وأعلنت الشركة السعودية للكهرباء عن إطلاق فاتورة الخدمة الكهربائية بشكلها الجديد، الذي حرصت فيه الشركة على أن يكون سهلاً وواضحاً يمكّن المشترك من التعرف على كل البيانات المتعلقة بالفاتورة الخاصة به وبموثقية عالية، وشفافية كبيرة توضح كل المتعلقات الفنية والمالية الخاصة به.

وحرصت الشركة السعودية للكهرباء على تطوير خدماتها واستمرار تواصلها مع مشتركيها في أي وقت وأي مكان، لذلك أطلقت الشركة السعودية للكهرباء تطبيقها الخاص بالهواتف الذكية باسم “الكهرباء”، ويأتي هذا التطبيق وفقاً لما تواكبه الشركة من تطور في خدماتها الإلكترونية والتقنية، فيخدم هذا التطبيق كافة المشتركين بصورة مبسطة وسهلة للقيام بعدة مهام.

شروط سريان الفاتورة الثابتة وعدم إلغاء التعاقد

أعلنت وزارة الكهرباء أن فترة التعاقد بين شركة الكهرباء والعميل في الفاتورة الثابتة هي عام واحد، تبدأ من تاريخ التوقيع عليها، يتم تجديده تلقائياً ما لم يقم أحد الطرفين بطلب إيقاف سريانها قبل انتهاء العقد، أو في حالة إخلال أحد الطرفين بالالتزامات المترتبة عليه بموجب هذه الاتفاقية، خاصة.

كذلك في حالة إذا تأخر المشترك عن سداد الفاتورة لمدة شهرين متتاليين، يتم إخراجه من النظام فورًا، ويتم تحويله إلى الطريقة العادية في الدفع، ويُطبق عليه نظام الفصل حسب ما هو متبع لدى الشركة.

التسجيل في فاتورة الكهرباء الثابتة

أتاحت شركة الكهرباء السعودية عبر موقعها الرسمي رابط التسجيل والاشتراك وذلك لتجنب تراكم الفواتير التي تحمل استهلاكا كبيرا خلال فصل الصيف

ويمكن التسجيل في الفاتورة الثابتة بطريقة بسيطة يمكن تلخيصها في الخطوات التالية:

الدخول باسم المستخدم وكلمة المرور إذا كنت ممن تم التسجيل لهم في شركه الكهرباء السعودية.

إذا كان التسجيل للمرة الأولي يتم الضغط على زر تسجيل ، ثم اختيار أفزاد أو شركات.

وبعد ذلك تقوم بتسجيل بياناتك الشخصية وهى الجنسية، نوع الهوية ، رقم الهوية،تاريخ الميلاد ثم اضغط استمر.

بعدها يتم الضغط على الحصول على الخدمة.

ثم يتم تحديد المبلغ الذي سيدفعه المشترك شهريا طوال العام.

مميزات الفاتورة الثابتة

تخصيص ميزانية ثابتة شهرياً. عدم فصل الخدمة واستمرارها، حتى في حال كانت المستحقات الفعلية للاستهلاك، أعلى من المطلوب سداده. تجديد الخدمة تلقائياً، ما لم يعمد المشترك إلى إلغاء الاشتراك في الخدمة. إلغاء الخدمة في أي وقت وبدون أي شروط. يتم توزيع الفروقات للمشترك أو عليه (إن وجدت)، على مبلغ الفاتورة الثابتة التي تليها بدون أي تصفية للمبالغ وذلك في حال استمرار المشترك في خدمة الفاتورة الثابتة.

في السياق ذاته أكدت وزارة الطاقة والصناعة والثروة المعدنية أنها تتابع عن قرب أداء قطاع الكهرباء، بما في ذلك القرارات الصادرة من هيئة تنظيم الكهرباء والإنتاج المزدوج، والتي شملت إلزام مقدم الخدمة الكهربائية بتقديم خيارات سداد مرنة للمستهلكين في القطاع السكني.