نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بدء تقديم كلية الملك فهد الأمنية نساء 1442 جندي أول كلية الملك فهد الأمنية القبول والتسجيل في المقال التالي

عمر شويل - جدة تقديم كلية الملك فهد الأمنية نساء 1442 ، أعلنت القبول والتسجيل بالوظائف العسكرية لديها للنساء برتبة جندي أول، وذلك حسب المواعيد المقررة وعدد من الشروط الواجب توافرها فيمن ترغب بـ التقديم في كلية الملك فهد الأمنية للنساء 1442، وسوف نتعرف معكم خلال هذا التقرير على التخصصات المطلوبة ورابط تقديم كلية الملك فهد الأمنية نساء 1442 رتبة جندي أول، وبعض الملاحظات التي تم توضيحها ويجب اتباعها والأخذ بها كما أوضحتها كلية الملك فهد الأمنية عند إجراء عملية التقديم لديها.

تقديم كلية الملك فهد الأمنية نساء 1442

كلية الملك فهد الأمنية شروط القبول والتسجيل 1442 ، أعلنت كلية الملك فهد الأمنية متمثلة في الإدارة العامة للقبول المركزي بوكالة وزارة الداخلية للشؤون العسكرية فتح باب القبول والتسجيل للنساء على وظيفة جندي أول وذلك وفقاً لكافة التفاصيل وطريقة التقديم وعدد من الشروط الواجب توافرها فيمن ترغب بـ بالتقديم في كلية الملك فهد الأمنية للنساء 1442 ، والتي جاء أولها أن تكون المتقدمة سعودية الأصل والمنشأ وكذلك أوضحت كلية الملك فهد الأمنية المؤهل المطلوب الذي يتمثل في الحصول على مؤهل الدبلوم ويُفضل من لديها مؤهل أعلى.

شروط القبول في كلية الملك فهد الأمنية 1442

وجاءت شروط التقديم في كلية الملك فهد الأمنية للنساء 1442 كالتالي: أن تكون المتقدمة حاصلة على مؤهل الدبلوم ويفضل من لديها مؤهل أعلى، أن تكون المتقدمة سعودية الأصل والمنشأ ويستثنى من ذلك من نشأت مع والدها أثناء خدمة الدولة خارج المملكة، أن تكون المتقدمة حسنه السيرة والسلوك والسمعة وغير محكوم عليها بالإدانة في جريمة مخلة بالشرف والأمانة، أن تكون لديها هوية وطنية مستقلة سارية الصلاحية وقت التقديم، أن يتناسب الوزن مع الطول حسب اللائحة الطبية، أن لا تكون المتقدمة سبق لها التعيين على وظيفة خاضعة لنظام الخدمة العسكرية أو أنهيت خدماتها من المراكز أو المعاهد العسكرية لأي سبب أو موظفة في جهة حكومية، ألا تكون متزوجة من غير سعودي، أن تجتاز المتقدمة كافة إجراءات واختبارات القبول، توفر المؤهل العلمي والفني للوظيفة المتقدمة لها مع ضرورة مصادقة المؤهل العلمي والفني من قبل جهة الاختصاص، أن يكون لدى المتقدمة على الوظائف الصحية بطاقة تسجيل مهني وشهادة تصنيف للمؤهل الصحي من الهيئة السعودية للتخصصات الصحية سارية المفعول بمسمى فني.

موعد تقديم كلية الملك فهد الأمنية نساء 1442

أعلنت الإدارة العامة للقبول المركزي بوكالة الشؤون العسكرية فتح باب القبول والتسجيل كلية الملك فهد الأمنية للنساء 1442 جندي أول ابتداءً من يوم السبت الموافق 1-7-1442 هجرياً والموافق بالتاريخ الميلادي 13-2-2021، وتستمر عمليات تقديم كلية الملك فهد الأمنية نساء 1442 حتى يوم الخميس الموافق 6-7-1442 هجرياً الخميس الموافق 18-2-2021.

رابط كلية الملك فهد الامنية القبول والتسجيل 1442 نساء

من خلال رابط بوابة أبشر للتوظيف، يمكنكم التقديم في كلية الملك فهد الأمنية 1442 للنساء رتبة جندي أول، وذلك في الموعد المقرر والموضح أعلاه، هذا وسوف نرصد كل ما هو جديد معكم بخصوص يخص نتائج قبول كلية الملك فهد الأمنية 1442، وذلك بعد الانتهاء من فترة التقديم والمراجعة لجميع الطلبات التي تم تقديمها.