نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الضمان الاجتماعي بالمملكة يعلن موعد صرف راتب شهر رجب 1442 في المقال التالي

عمر شويل - جدة يبحث الكثير من المستفيدين من الضمان الاجتماعي بالمملكة العربية السعودية عن موعد صرف الرواتب لهذا الشهر ويشمل الضمان الاجتماعي عدد كبير من المواطنين السعوديين المستفيدين من الدعم المقدم من وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بالمملكة حيث يتم صرف راتب الضمان الاجتماعي بشكل شهري ومن خلال هذا المقال نوضح لكم موعد صرف الضمان الاجتماعي لشهر رجب لعام 1442 وماهي الفئات المستحقة للحصول على الراتب.

الضمان الاجتماعي وموعد صرف راتب شهر رجب لعام 1442

أعلنت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية أن موعد صرف راتب الضمان لهذا الشهر سيكون يوم الأحد المقبل الموافق الثاني من شهر رجب 1442 والرابع عشر من شهر فبراير الجاري وكانت الوزارة قد أكدت على ضرورة تحديث بيانات المستفيدين لإستمرار صرف الراتب وتجنب توقف الدعم حيث يتم تحديث البيانات من خلال اتباع الخطوات التالية:

الدخول إلى الموقع الإلكتروني للوزارة.

تسجيل الدخول بكتابة الاسم وكلمة المرور.

اختيار زر تحديث البيانات.

إدخال البيانات الجديدة والتأكد من صحة جميع البيانات المسجلة ثم الضغط على زر ارسال.

الفئات المستحقة للحصول على راتب الضمان الاجتماعي

حددت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية عدد من الفئات التي يحق لها الحصول على راتب الضمان الاجتماعي وهذه الفئات هي:

الذين تجاوزوا سن الستين عاماً. أصحاب العجز الدائم والكلي. الأيتام. الأرامل والمطلقات. المرأة المهجورة ولديها أطفال. الأسر التي ليس لديها عائل.

خطوات الاستعلام عن راتب الضمان الاجتماعي

يبحث الكثير من المستفيدين عن خطوات الاستعلام عن راتب الضمان وذلك لمعرفة موقفهم من صرف المعاش ويتم الاستعلام من خلال الخطوات الآتية:

الدخول لموقع الوزارة.

الضغط على الخدمات الإلكترونية.

الضغط على خيار الاستعلام عن معاش الضمان الاجتماعي.

بعد ذلك أدخل رقم الهوية وباقي البيانات المطلوبة.

أخيراً قم بالضغط على زر الاستعلام وسوف تظهر لك حالة المستفيد من الصرف.