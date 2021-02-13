نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر شروط التقديم للنساء على صندوق التنمية العقارية وشروط وأنواع القرض المدعوم في المقال التالي

عمر شويل - جدة شروط التقديم للنساء قد أتاحت المملكة للنساء التقديم على قرض من صندوق التنمية العقارية وفقا لشروط وضعتها بشراء عقار ممول من الصندوق بعد أن كان النظام لا يسمح إلا للمرأة المعيلة لأسرتها بالتقديم على القرض، كما أن يوجد اكتر من 25 فرع يمكن التواصل معاهم وخدماتهم بالمملكة، كمان صندوق التنمية العقارية غير ربحي يعمل على مساعدة مواطنين المملكة بتملك سكن أو شراء عقار تحت الإنشاء وبناؤه خلال 3 سنوات أوالحصول على تمويل البناء الذاتي في حال وجود أرض ويتم وترغب بنائها وأيضا يقدم رهن العقار المملوك لك وأخذ التمويل دفعة واحدة، كما يمكن اختيار عدد سنوات التمويل بحيث تكون من 15 سنة إلى 25 سنة يحق للمواطن السعودي التسجيل في صندوق التنمية العقارية وعند الحصول على الموافقة لهذا التمويل سيحصل على مبلغ 500 ألف ريال سعودي، ولذلك يجب معرفة كيفية طلب قرض من صندوق التنمية العقارية 1442.

شروط التقديم للنساء على صندوق التنمية العقارية

أن تكون المرأة سعودية الجنسية. ألا يقل عمر المتقدمة عن 21 سنة. لديها المقدرة المالية على السداد أي وجود دخل ثابت لا يقل عن 5000 ريال سعودي. لا يشترط أن تكون معيلة لأهلها. لا يشترط الزواج من أجل الحصول على قرض.

شروط القرض العقاري المدعوم

أن يكون المتقدم من المسجلين في وزارة الإسكان وصندوق التنمية العقارية. ألا تقل مدة خدمته في الوظيفة عن 6 أشهر. ألا يقل عمر المتقدم عن 20 عامًا . ألا يزيد عمر المتقدم عن 75 عاما. ألا يقل دخل الشخص المتقدم للحصول على القرض عن 4000 ريال سعودي لضمان تسديد الأقساط الشهرية.

أنواع قروض صندوق التنمية العقارية

القروض الشخصية. قروض زواج. القروض العقارية. قروض دراسية. بطاقات الائتمان. برنامج التمويل المدعوم قروض كنف.

والجدير بالذكر إن كنت مستحقاً للدعم من صندوق التنمية العقارية يمكنك تخفيض الدفعة الأولى من 10% من قيمة العقار إلى 5% وذلك لتخفيف عبء الدفعة المقدمة للبنوك التمويلية والتي تأتي تماشياً مع شروط مؤسسة النقد العربي السعودي ويكون التخفيض بمبلغ 40 ألف ريال سعودي بحد أقصى، ويطبق على خيار الوحدات السكنية الجاهزة أو تحت الإنشاء، كما أن الصندوق يقدم العديد من الخدمات والاستعلامات كالاستعلام عن صندوق التنمية العقارية وشروطه برقم الهوية وغيرها الكثير لمساعدة ومساندة مواطنين المملكة في بناء أو تملك عقار سكنى.