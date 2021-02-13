نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تسجيل توكلنا للأفراد الذين لا يمتلكون هواتف جديدة وذكية في المقال التالي

عمر شويل - جدة تسجيل توكلنا لجميع المواطنين والأفراد المقيمين الذين لا يمتلكون هواتف جديدة وذكية، ويتم تسجيل الأفراد من خلال موقع التسجيل الالكتروني لمنظومة توكلنا، ويتم التسجيل مع إمكانية عدم وجود حساب على نظام أبشر، أو للأفراد الذين يحملون تأشيرات خاصة بالزيارة أو تأشيرات خاصة بالعمرة أو أي تأشيرات مختلفة، ويأتي تسجيل توكلنا لمن لا يملك هاتف كنوع من أنواع التسهيل في ظل الإجراءات الاحترازية التي تفرضها المملكة وخاصة بعد شرط ظهور الحالة الصحية لكل فرد عبر المنظومة، وخاصة عند الدخول لأي جهة حكومية أو أي هيئة عاملة وكذلك جميع المصالح أو أي مكان به تجمعات، وسوف نوضح لكم طريقة تسجيل توكلنا لجميع المواطنين والأفراد المقيمين الذين لا يمتلكون هواتف جديدة وذكية.

منظومة توكلنا عام 1442

منظومة توكلنا قد وفرت خدمة عامة لكل فرد لا يمتلك جهاز جوال قديم وليس حديث، ولا يتطابق مع التسجيل في التطبيق الإلكتروني لبرنامج توكلنا، حيث قد تم الإعلان عن أن التسجيل في خدمة توكلنا بدون هاتف حديث يتم من خلال الموقع المُخصص سدايا وهو الهيئة السعودية للذكاء الاصطناعي، ومن خلال ذلك الموقع يتم تفعيل خدمة التسجيل في تطبيق توكلنا بدون هاتف حديث، علماً بأن التسجيل في هذه الخدمة مُتاح للمواطن والمقيم داخل المملكة العربية السعودية.

طريقة تسجيل توكلنا عبر الموقع الإلكتروني

خدمات تطبيق توكلنا من السهل القيام بها وتفعيلها من خلال اتباع بعض الخطوات الإلكترونية البسيطة التي تتم كالتالي:

أولاً يتم الدخول على موقع توكلنا التالي (https://tawakkalna.sdaia.gov.sa).

يتم الدخول وتسجيل رقم الهوية أو رقم الإقامة.

تسجيل تاريخ الميلاد وكافة البيانات الشخصية المطلوبة، ثم إدراج رمز التأكيد.

إذا كان الفرد يمتلك حساب في أبشر فسوف تصل رسالة تفعيل مخصصة علي رقم الهاتف.

في حالة عدم وجود حساب في أبشر، فيمكن بسهولة تفعيل خدمة تعريف رقم الجوال لتطبيق توكلنا من خلال مستخدمين موقع أبشر.

يتم بعد ذلك إدراج رمز التفعيل الذي يتم إرساله على رقم الهاتف.

ثم يقوم كل فرد بإنشاء كلمة المرور، ثم يتم تحديد المكان الخاص بالإقامة في مكان الخريطة وتحديث أيضاً العنوان الوطني.

ثم يتم بعد ذلك إضافة كافة التابعين أو الأفراد المكفولين بمكان الإقامة أو الأفراد من العاملة المنزلية وكذلك العمال.

وأخيراً يتم الدخول على تطبيق توكلنا برقم السجل المدني أو برقم الهوية الوطنية أو عبر رقم الإقامة مع تسجيل كلمة المرور الخاصة بكل فرد التي تم تسجيلها.