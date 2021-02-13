نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر رابط التقديم على وظائف كلية الملك فهد الأمنية للنساء برتبة جندي أول عبر أبشر للتوظيف في المقال التالي

عمر شويل - جدة لحملة شهادات الدبلومات التقديم على وظائف كلية الملك فهد الأمنية للنساء على رتبة جندي أول لـ الكوادر المتقدمة في عدد من التخصصات (صيدلة – تمريض – مساعد طبيب أسنان – لغة إنجليزية)، على أن تتقدم كل الراغبات في التسجيل في الوظائف العسكرية المعلنة بالمعايير والضوابط المطلوبة من قبل الإدارة المركزية للقبول المركزي بوزارة الداخلية، وذلك في المواعيد المحددة بدءاً من اليوم السبت الموافق 1 -7 – 1442 هـ ويستمر حتى يوم الخميس من نفس الأسبوع الموافق 6 رجب 1442هـ وذلك من خلال بوابة التقديم الإلكتروني عبر رابط موقع أبشر للتوظيف.

شروط التقديم على وظائف كلية الملك فهد الأمنية للنساء

يشترط الجنسية السعودية ويستثنى من نشأت من والدها أثناء أداء خدمته للبلاد خارجها.

شهادات الدبلوم ويفضل من حٌصلت على مؤهل أعلى.

بطاقة الهوية الوطنية سارية المفعول.

يشترط أن تكون المتقدمة حسنة السير والسلوك والسمعة في كافة أمور الحياة فلم يجد لها أي سابق في قضية أو صدور حكم من قبل.

لابد أن تكون المتقدمة لائقة طبياً بأن يتناسب الطول مع الوزن.

ألا تكون قد سبق التعيين على وظيفة حكومية سابقة أو التي تخضع للنظام العسكري.

ألا تكون قد تم فصلها من قبل من أي جهة حكومية أو إحدى المراكز أو المعاهد العسكرية.

لابد من اجتياز جميع اختبارات التوظيف والمقابلات الشخصية.

لا تكون متزوجة من رجل أجنبي (غير سعودي).

على كل متقدمة التمهل والتأني في كتابة البيانات والمعلومات الشخصية بعناية لتفادي الأخطاء، لأنه في حين اكتشاف أي طلب غير مطابق في البيانات يتم استبعاده نهائياً دون رجعة أو النظر له مرة أخرى.

لابد من مصادقة المؤهل العلمي والفني من الجهات المختصة قبل التقديم.

بالنسبة للوظائف الصحية توفر بطاقة تسجيل مهني مع شهادات تصنيف (فني) سارية المفعول من الهيئة السعودية للتخصصات الصحية.

المؤهلات المطلوبة / دبلوم سنة فأعلى لمساعد طبيب الأسنان، دبلوم سنتين فأعلى لبقية التخصصات، جدير بالذكر يفضل من لديها مؤهل أعلى من المطلوب، وعلى جميع الراغبات فب اللاتحاق بالوظيفة التقديم عبر الرابط المرفق أعلى المقال لأبشر توظيف.