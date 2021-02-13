نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر شروط تقديم كلية الملك فهد الأمنية للنساء 1442 جندي أول ورابط القبول والتسجيل في المقال التالي

عمر شويل - جدة شروط تقديم كلية الملك فهد الأمنية للنساء 1442 رتبة جندي أول ، هو ما سنتعرف عليه خلال هذا التقرير بعدما أعلنت كلية الملك فهد الأمنية فتح القبول والتسجيل للكادر النسائي على رتبة جندي أول حسب المواعيد المحددة وشروط تقديم كلية الملك فهد الأمنية للنساء الواجب توافرها فيمن ترغب بالـ تقديم كلية الملك فهد الأمنية نساء 1442 ، ذلك حيث الإدارة العامة للقبول المركزي بوكالة الشؤون العسكرية بوزارة الداخلية السعودية فتح باب القبول والتسجيل في كلية الملك فهد الأمنية للنساء 1442 للتعيين على رتبة جندي أول عبر بوابة أبشر للتوظيف التابعة لوزارة الداخلية السعودية والمسؤولة عن كافة الوظائف العسكرية بالمملكة، شروط قبول كلية الملك فهد الأمنية نساء 1442.

شروط تقديم كلية الملك فهد الأمنية للنساء 1442

شروط تقديم كلية الملك فهد الأمنية للنساء 1442 ، في ذات السياق أكدت الإدارة العامة للقبول المركزي بوكالة الشؤون العسكرية بوزارة الداخلية السعودية خلال إعلانها فتح القبول والتسجيل بكلية الملك فهد الأمنية نساء 1442 رتبة جندي أول مواعيد تقديم كلية الملك فهد الأمنية نساء 1442 رتبة جندي أول لتكون ابتداءً من يوم السبت الموافق 1-7-1442 هجرياً والموافق بالتاريخ الميلادي 13-2-2021، وتستمر عمليات تقديم كلية الملك فهد الأمنية نساء 1442 حتى يوم الخميس الموافق 6-7-1442 هجرياً الخميس الموافق 18-2-2021.

وقبل أن نتعرف سوياً على جميع شروط تقديم كلية الملك فهد الأمنية للنساء 1442، فقد أشارت الإدارة العامة للقبول المركزي أنه يجب على المتقدمة أن تكون حاصلة على شهادة مؤهل الدبلوم ويُفضل من لديها مؤهل أعلى، فيما أوضحت الإدارة العامة للقبول المركزي بوكالة الشؤون العسكرية شروط تقديم كلية الملك فهد الأمنية نساء 1442 رتبة جندي أول والتي أهمها أن تكون المتقدمة سعودية الأصل والمنشأ.

شروط القبول في كلية الملك فهد الأمنية للنساء 1442 جندي أول

أكدت الإدارة العامة للقبول المركزي بوكالة الشؤون العسكرية بوزارة الداخلية السعودية شروط تقديم كلية الملك فهد الأمنية للنساء 1442 كالتالي:

أن تكون المتقدمة حاصلة على مؤهل الدبلوم ويفضل من لديها مؤهل أعلى.

أن تكون المتقدمة سعودية الأصل والمنشأ ويستثنى من ذلك من نشأت مع والدها أثناء خدمة الدولة خارج المملكة.

أن تكون المتقدمة حسنه السيرة والسلوك والسمعة وغير محكوم عليها بالإدانة في جريمة مخلة بالشرف والأمانة.

أن تكون لديها هوية وطنية مستقلة سارية الصلاحية وقت التقديم.

أن يتناسب الوزن مع الطول حسب اللائحة الطبية.

أن لا تكون المتقدمة سبق لها التعيين على وظيفة خاضعة لنظام الخدمة العسكرية أو أنهيت خدماتها من المراكز أو المعاهد العسكرية لأي سبب أو موظفة في جهة حكومية.

ألا تكون متزوجة من غير سعودي.

أن تجتاز المتقدمة كافة إجراءات واختبارات القبول، توفر المؤهل العلمي والفني للوظيفة المتقدمة لها مع ضرورة مصادقة المؤهل العلمي والفني من قبل جهة الاختصاص.

أن يكون لدى المتقدمة على الوظائف الصحية بطاقة تسجيل مهني وشهادة تصنيف للمؤهل الصحي من الهيئة السعودية للتخصصات الصحية سارية المفعول بمسمى فني.

رابط تقديم كلية الملك فهد الأمنية للنساء 1442 جندي أول

يمكنكم التقديم في كلية الملك فهد الأمنية 1442 للنساء رتبة جندي أول من خلال الدخول على رابط بوابة أبشر للتوظيف، وذلك حسب المواعيد المُعلنة والتي يُمكنكم الإطلاع عليها عبر بوابة أبشر للتوظيف، هذا وسوف نكون على مقربة دائما لرصد وتقديم أهم الأخبار فيما يخص نتائج قبول كلية الملك فهد الأمنية للنساء 1442، وذلك بعد انتهاء كافة الأعمال الخاصة بفحص الطلبات المُقدمة.