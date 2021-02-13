نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر التمويل الشخصي من سلفة أهم الشروط والخطوات المطلوبة في المقال التالي

عمر شويل - جدة التمويل الشخصي من سلفة أهم الشروط والخطوات المطلوبة، منصة سلفة تعتبر أول منصة للتمویل الشخصي السریع، والذي يعتمد على التقنیة المالیة للتمویل، حیث تستطيع التقدیم على تمویل شخصي من خلال موقع سلفة على الإنترنت أو تتمكن أيضا من التقديم عن طريق تطبیق الهاتف بدون الحاجة إلى التواجد الفعلي في أحد المكاتب الخاصة بها، وبعدها سوف يحدث الإیداع لمبلغ التمویل بشكل مباشر في الحساب البنكي الخاص بك المسجل عند المنصة، واليوم سنقوم بتوضيح أهم الشروط المطلوبة للحصول على التمويل وأيضا الخطوات المطلوبة.

التمويل الشخصي من سلفة أهم الشروط

لقد تم تحديد بعض من الشروط التي يجب توافرها في المتقدم حتى يتستطيع الحصول على التمويل الشخصي من قبل منصة سلفة وأهم هذه الشروط هي:

من أهم الشروط أن يكون المتقدم سعودي الجنسية.

ينبغي أن يكون عمر المتقدم، أكبر من 18 عامًا، وليس أقل من ذلك.

يجب أن يكون قد مر على المتقدم، 6 أشهر في مكان العمل.

يجب أن يكون راتب المتقدم حوالي ثلاثة آلاف ريال سعودي، وليس أقل من ذلك.

خطوات الحصول على التمويل الشخصي

أولا عليك الدخول على الموقع الإلكتروني الرسمي لمنصة سلفة.

ثم عليك إنشاء حساب مستخدم جديد في المنصة.

سجل البيانات بنموذج التمويل الشخصي الموجود عبر منصة سلفة.

ثم يجب عليك إرسال بعض الوثائق المهمة عبر المنصة .

ثم قم بإرسال صورة من الهوية الشخصية والتي يجب أن تكون سارية.

ثم أدخل جميع البيانات المطلوبة منك عبر المنصة.

ثم يجب تحديد المبلغ التمويلي، الذي تريد الحصول عليه.

ثم عليك أن تختار الفترة الزمنية، لسداد الأقساط لمبلغ التمويل من سلفة.

طريقة سداد دفعات التمويل من سلفة

يتم سداد مبلغ التمويل المدفوع من سلفة، إلى المستفيدين، بنظام تقسيط مريح شهريا، ويقوم العميل باختيار النظام الذي يريده، تبعا لقيمة الراتب الشهري الذي يحصل عليه، وإمكانية السداد، على أن يتم إرسال رسائل للتذكير من قبل المنصة، حتي تذكر العميل بموعد السداد، عن طريق الهاتف والبريد الإلكتروني، المسجلين بالمنصة وأيضا تعرف على خطوات التقديم في ساند التأمين ضد التعطل عن العمل

خدمة عملاء منصة سلفة

وتستطيع عن طريق منصة سلفة للتمويل الشخصي السريع التواصل مع خدمة العملاء حتي يتم الاطلاع على أي معلومة بخصوص التمويل السريع أو معرفة كل الإجراءات المطلوبة وأي شئ يخص تمويل سلفة، وتستطيع أيضا الاتصال على الرقم 920000327 للتواصل مع أحد موظفي خدمة العملاء