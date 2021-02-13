نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر مميزات إلغاء نظام الكفيل 2021 للمقيمين بالمملكة من العمالة الوافدة وزارة الموارد البشرية في المقال التالي

عمر شويل - جدة كثرت عمليات التساؤل بين العديد من المقيمين في المملكة لمعرفة مميزات إلغاء نظام الكفيل 2021 للمقيمين في داخل السعودية بعد أن أصدرت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية دليلًا مُوضحًا لآلية تطبيق المبادرة الجديدة التي تهدف إلى إلغاء نظام الكفالة والتي سوف يتم تطبيقها في 14 مارس 2021، وأشار المسؤولين إلى أن تلك المبادرة تُعد من أهم المبادرات المتخذة في برنامج التحول الوطني، سعيًا وراء بناء سوق عمل وتمكين كافة الكفاءات البشرية من تطوير العمل.

مميزات إلغاء نظام الكفيل

أوضح رئيس الإتحاد العام للمصريين المقيمين بالسعودية عادل حنفي أن هناك عدد من المميزات التي تقع على المقيمين جميعهم بعد تطبيق تلك المبادرة الرائعة التي تهدف إلى تحسين بيئة العمل ونظام التعامل بين العاملين وأصحاب العمل، ومن تلك المميزات :

زيادة الفرص للأسواق الحرة هدفًا لتحسين بيئة العمل وتنمية الكفاءات البشرية، وينتج عنها زيادة رواتب العاملين.

إعطاء الفرصة للمقيمين بالتنقل من جهة إلى أخرى طالما مر عام على بقاءه في العمل.

أتاح النظام عمل إخطار للعامل من قبل صاحب العمل في حالة عدم الرغبة في تركه في العمل، ولابد من إعطاؤه مهلة ثلاثة أشهر لنقل خدماته على شركة أخرى.

زيادة إنتاجية العمال وزيادة سوق العمل المصري في السعودية.

إتاحة الفرصة لاستقدام الكفاءات الرائعة التي تفيد المملكة وسوق العمل السعودي تحديدًا.

زيادة قدرة القوى الإنتاجية لكافة المؤسسات السعودية والشركات.

وجود مستويات عالية من العمالة من مختلف الجنسيات.

وأهم ما يميز هذا النظام هو :

حل كافة المشكلات التي تنتج بين صاحب العمل والعمالة الوافدة إلكترونيًا عن طريق منصة ودي.

يُساعد نظام إلغاء الكفالة على الحد من كافة المشكلات المتواجدة حاليًا بنسبة تتجاوز ال 95 %.

إتاحة عقد عمل مُوثق بوزارة الموارد السعودية تابع لوزارة القوى العاملة أو الهجرة.

رؤية المملكة 2030

أكد المسؤولين عن العمالة بالمملكة أن هذا النظام الجديد سوف يكون له أثر إيجابي قوي في رؤية المملكة 2030، والتي تسعى إلى عمل تطور إيجابي شامل في المملكة بجميع المجالات الاقتصادية والامنية والثقافية، بالإضافة إلى سوق العمل السعودي، وجاء هذا القراء بعد أن كانت المملكة قد أعلنت سابقًا عدم إجبار العامل على ترك جواز سفره، حيث أن هذا يُعد من جرائم الإتجار بالأشخاص، وتصل عقوبتها في حالة الإبلاغ إلى 15 عام، وغرامة تصل إلى مليون ريال.