نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر منتج نفاذ للعاطلين والموظفين وفترة سداد تصل حتى 40 شهر في المقال التالي

عمر شويل - جدة منتج نفاذ للعاطلين والموظفين في القطاع الحكومي أو القطاع الخاص وأصحاب العمل الحر أحد منتجات التمويل الاجتماعي التي يقدمها بنك التنمية الاجتماعية لقطاع الأفراد داخل المملكة العربية السعودية حيث يوفر البنك تمويل نفاذ لأصحاب العمل الحر وأصحاب المهارات الخاصة بالإضافة إلى أن العاطلين عن العمل يمكنهم أيضاً الاستفادة من المنتج كما يمكن للعاملين في القطاع الحكومي أو القطاع الخاص الحصول على تمويل نفاذ حيث يتيح هذا التمويل للمستفيدين إمكانية الحصول على سيولة نقدية بمبالغ مالية تصل إلى 60 ألف ريال سعودي لمساعدتهم على تنفيذ خططتهم وتطلعاتهم. أهداف منتج نفاذ المتاح للعاطلين والموظفين من بنك التنمية الاجتماعية يتيح منتج نفاذ فرصة لرفع جودة حياة المواطن السعودى. يمكن من خلال تمويل نفاذ المساهمة بشكل كبير في خفض نسبة البطالة داخل المملكة العربية السعودية. يوفر تمويل نفاذ دخل أساسي أو دخل أضافي وذلك للأفراد من ذوي الدخل المحدود. يتيح منتج نفاذ المتوفر لدي بنك التنمية الاجتماعية الفرصة في تعزيز ثقافة ممارسة العمل الحر. يمكن من خلال تمويل نفاذ للعمل الحر تحسين وضع فئة الشمول المالي لقطاع الأفراد. يعمل تمويل نفاذ للعمل الحر على الحد من الائتمان غير الرسمي. مزايا تمويل نفاذ للعمل الحر لدي بنك التنمية الاجتماعية تمويل شخصي مطابق لأحكام الشريعة في المملكة العربية السعودية.

يقدم بنك التنمية الاجتماعية منتج نفاذ بمبالغ مالية تصل إلى 60 ألف ريال.

مدة سداد التمويل يمكن أن تصل حتى 40 شهر

يتميز تمويل نفاذ بأنه بدون نسبة سنوية على القرض ورسوم إدارية ثابته.

يمكن للعاطلين أو الموظفين في القطاع الحكومي أو القطاع الخاص وأصحاب العمل الحر وأصحاب المهارات الخاصة الاستفادة من تمويل العمل الحر لدي بنك التنمية الاجتماعية. شروط التقدم بالطلب يشترط أن يكون طالب التمويل عمره لا يقل عن 18 سنة ولا يزيد عن 60 سنة.

الدخل الشهري لطالب التمويل يجب أن يكون لا يزيد عن 14 ألف ريال سعودي.

طالب التمويل يجب أن يكون سعودي أو سعودية الجنسية وذلك للحصول على تمويل نفاذ للعاطلين والموظفين أيضاً.

يشترط أن يكون طالب التمويل ليس مدين بأي تمويل لبنك التنمية الاجتماعية.

يجب أن يكون قد مضى عام كامل على إنتهاء أخر قرض لطالب التمويل من البنك.

يشترط أن يجتاز طالب التمويل الفحص الائتماني.

يجب أن يقوم طالب التمويل بتقديم ضمان وذلك كضمان مقابل الحصول على المنتج. شروط قرض العمل الحر من بنك التنمية الاجتماعية 2021

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