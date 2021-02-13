نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر وظائف شركة زين للاتصالات بالمملكة العربية السعودية في المقال التالي

عمر شويل - جدة وظائف شركة زين للاتصالات ، شركة زين واحدة من شركات الاتصالات المتنقلة الكبيرة والمشهورة في المملكة العربية السعودية، والتي تتميز بأن لها شعبية كبيرة بين الأفراد لما توفره وتقدمه لهم من عروض وخدمات رائعة في الأنترنت والمكالمات، ولكنها الآن لا تعلن عن عروض وخدمات المكالمات والانترنت، فهي تعلن عن وظائف شاغرة في شركة زين للاتصالات وحددت بعض الشروط والتخصصات المتاحة لديها حتى يتقدم من تتوافر به الشروط الموضوعة.

وظائف شركة زين الشاغرة

وفقًا للإعلان الذي نشرته شركة زين للاتصالات فإن الوظائف التي تم الإعلان عنها هي وظائف إدارية متاحة لكلا الجنسين من النساء والرجال وذلك للذين يملكون الماجستير أو شهادة البكالوريوس، والعمل سيكون بمقر الشركة الرئيسي في مدينة الرياض، أما عن الوظائف المتاحة في شركة زين فهي:

مدير أول عمليات الأعمال

شروط التقديم على الوظيفة أن يمتلك شهادة ماجستير في واحد من التخصصات التالية: التسويق أو إدارة الأعمال، أو ما يعادل شهادة الماجستير في تلك التخصصات.

مدير أول عمليات ما قبل البيع

شروط التقديم لتلك الوظيفة أن يكون المتقدم ممتلك لشهادة بكالوريوس في واحد من التخصصات: إدارة أعمال أو هندسة أو تقنية المعلومات، أو أن يمتلك ما يعادل شهادة البكالوريوس في التخصصات السابقة.

طريقة التقديم على وظائف شركة زين المتاحة

تقدم شركة زين للاتصالات الوظائف الخاصة بها والمتاحة حاليًا لمن يحمل شهادة البكالوريوس أو شهادة الماجستير، وبعد التعرف على الوظائف المتاحة وعلى الشروط المطلوبة بها، يمكن التعرف على معلومات التسجيل في وظائف زين وهي:

يتم التقديم على وظائف شركة زين الشاغرة من خلال الموقع الإلكتروني لشركة زين الخاص بالتوظيف. تاريخ التسجيل في الوظائف الشاغرة التابعة للشركة يبدء من يوم التاسع من شهر فبراير الحالي من عام 2021، على أن يتم غلق باب التسجيل في الوظائف بيوم الثالث والعشرين من شهر فبراير الحالي 2021.

رابط التسجيل في وظائف زين

أما عن الرابط الخاص بالتسجيل في وظائف الشركة الشاغرة فهو وظائف شركة زين للصفحة للتسجيل في الوظيفة والتعرف على الشروط كاملةً.