نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر حساب زود الادخاري لدى بنك التسليف أعلى عائد ربحي بين الحسابات الادخارية في المقال التالي

عمر شويل - جدة حساب زود الادخاري لدى بنك التنمية الاجتماعية ﻫﻮ عبارة عن ﺑﺮﻧﺎﻣﺞ أو منتج ادﺧﺎري ﻣﺪﻋﻮم حكومياُ ، وﻳﺴﺘﻬﺪف ﻋﻤﻼء برامج التمويل الاجتماعي لدى بنك التسليف والادخار، وﻣﻦ خلال ﺧﻄﺔ ادﺧﺎرﻳﺔ ﻳﺴﺎﻋﺪ منتج زود عملاء البنك ﻋﻠﻰ ادﺧـــﺎر ﻣــﺒــﺎﻟــــﻎ ﻣﺎﻟﻴﺔ ﺷﻬﺮﻳﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻤــﺪى اﻟﻘﺼﻴﺮ ﺗﻐﻄﻲ اﺣﺘﻴﺎﺟﺎﺗﻬﻢ المادية اﻟﻤﺴﺘﻘﺒﻠﻴﺔ، ويعتبر منتح زود الادخاري من أفضل البرامج الادخارية في المملكة وأكثرها تحقيقا للعوائد والأرباح على المدى القصير.

حساب زود الادخاري بنك التنمية الاجتماعية

يحصل صاحب حساب زود الإدخاري لدى بنك التنمية على كثير من المميزات مثل:

يحصل صاحب الحساب على حافز ﻧﻘﺪي يصل إلى 20% بشكل شهري.

يصل اﻟﺤــﺪ الأدنى ﻟﻠﺤﻮاﻓــﺰ الشهرية إلى 20 رﻳــﺎل ﺳــﻌﻮدي، بينما يبلغ اﻟﺤــﺪ الأعلى 200 رﻳﺎل ﺳﻌﻮدي

يحصل صاحب حساب زود الادخاري على حافز ﻧﻘﺪي يصل إلى 3 آلاف ريال سعودي في ﻧﻬﺎﻳﺔ فترة اﻟﺒﺮﻧﺎﻣﺞ.

ﻻ يشترط البنك مبالغ محددة للادخار شهرياً ﻟﻠﺒﻘــﺎء ﻣﺸﺘﺮﻛﺎ ﻓﻲ اﻟﺒﺮﻧﺎﻣﺞ.

المنتج ﻣﺘﻮاﻓﻖ ﻣﻊ اﻟﺸﺮﻳﻌﺔ اﻻﺳﻼﻣﻴﺔ وتبلغ ﻣﺪته خمسة أعوام.

يتم إﻳــﺪاع اﻟﺤﺎﻓــﺰ اﻟﺸــﻬﺮي اﻟﻤﺴــﺘﺤﻖ لصاحب الحساب ﻓﻲ ﺑﺪاﻳﺔ اﻟﺸﻬﺮ اﻟﺘﺎﻟﻲ مع مروﻧــﺔ تامة ﻓﻲ إدارة اﻟﻤﺪﺧﺮات.

ﻳــُﺴــﻤـــﺢ لصاحب حساب زود الادخاري ﺑــــﺎﻟــﺴـــﺤـــﺐ واﻻﻳﺪاع دون أي رﺳﻮم مع ﺗﻌــﺪد وتنوع ﻃــﺮق اﻻﻳــﺪاع ﻓــﻲ اﻟﺤﺴــﺎب اﻻدﺧــﺎري.

متطلبات التسجيل في حساب زود الادخاري

اشترط بنك التنمية الاجتماعية عدد من المعايير لفتح حساب زود الإدخاري وهي:

يجب أن يكون العميل مستحقاً ومستوفياً لشروط التقديم لأحد القروض الاجتماعية مثل قرض الزواج، أو تمويل الأسرة، أو قرض ترميم.

بعد أن يحصل العميل على الموافقة المبدئية سوف يتلقى رسالة نصية لفتح حساب زود الادخاري تابع لبنك التسليف لدى مصرف الإنماء.

يجب أن يقوم العميل بفتح الحساب في مدة أقصاها 15 يوم من تاريخ الحصول على الموافقة المبدئية.

يقوم العميل بعد ذلك بالموافقة على رقم الآيبان الادخاري عبر بوابة الخدمات الإلكترونية التابعة لبنك التنمية الاجتماعية.

كيفية الاشتراك في برنامج زود المرتبط بالقروض الاجتماعية

يجب على العميل التأكد أولا من مطابقته لشروط الحصول على إحدى برامج التمويل الاجتماعي لدى بنك التسليف، وذلك حتى يتمكن من فتح الحساب الادخاري. يجب على العميل أن يقوم بالتسجيل خدمة التقديم الإلكتروني على القروض الاجتماعية، واختيار الاشتراك في منتج زود الادخاري أثناء تقديم الطلب. الالتزام بفتح الحساب لدى بنك الإنماء في مدة لا تتجاوز 15 يوم من تاريخ استلام رسالة الموافقة. يجب أن يقوم العميل بتحديث الحساب عبر موقع بنك التنمية الاجتماعية، والحصول على رقم الآيبان الخاص بالحساب الادخاري.

أهلية استحقاق حوافز زود

حتى يستطيع صاحب حساب زود الادخاري الحصول على حوافزه ولضمان احتسابها يجب أن يكون حساب الادخار نشط لدى بنك الإنماء، ويتم دفع الحوافز لمدة خمسة أعوام من تاريخ تسجيل العميل في البرنامج، حتى في حالة قيام العميل بتسوية القرض الاجتماعي في وقت مبكر، ويحق لبنك التسليف تعديل الحافز النقدي الشهري حسب ما تقتضيه الحاجة لمصلحة استمرارية المنتج.

آلية احتساب الحافز النقدي لدى حساب زود الادخاري

يقدم منتج زود حافز نقدي بشكل شهري إذا تحققت المتطلبات الآتي:

يتم احتساب الحافز النقدي على أساس الزيادة في متوسط الرصيد الشهري بنسبة 20%. يتم احتساب الحافز الشهري في حالة زيادة متوسط الرصيد الشهري بقيمة 100 ريال على الأقل، ويحصل العميل حينها على 20 ريال كحافز شهري. مع زيادة متوسط الرصيد الشهري في حساب زود الادخاري يزداد الحافز الشهري بحد أقصى 200 ريال سعودي للشهر الواحد. لا يتم احتساب حوافز على مجموع المبالغ التي قام البنك بتوزيع حوافز عليها، ولا يتم احتساب حوافز على الحوافز النقدية المودعة في الحساب.

شروط الحصول على الحافز النهائي

في نهاية مدة برنامج زود الادخاري، يحصل العميل على حافز نهائي يبلغ 3 آلاف ريال سعودي بشرط تحقيقه للشروط التالية:

إذا قام العميل بالاحتفاظ بمبلغ 6 آلاف ريال على الأقل في حساب زود الادخاري خلا مدة سريان البرنامج. إذا حقق العميل 30 حافز شهري على الأقل من بنك التسليف أن يقوم العميل بسداد ما يعادل 80% من أقساط قرضه الاجتماعي. يحصل العميل على ألف ريال سعودي في حالة تحقيقه للشرطين الثاني والثالث.

وبذلك نكون قد انتهينا من موضوعنا اليوم حول منتج زود الادخاري المقدم من بنك التسليف أو بنك التنمية بالمسمى الجديد، حيث استعرضنا من خلال موضوعنا كافة التفاصيل الخاصة بمميزات حساب زود وشروط فتح الحساب، كما أوضحنا آلية احتساب الحافز النقدي لدى حساب زود الإدخاري، بالاضافة إلى آلية استحقاق حوافز زود وشروط الحصول على الحافز النهائي.