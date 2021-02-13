نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر Jadara رابط استخراج نتائج وظائف النيابة العامة 1442 عبر بوابة النفاذ الوطني الموحد جداره في المقال التالي

عمر شويل - جدة نتائج النيابة العامة التي تم الإعلان عنها منذ فترة قليلة حيث أعلنت بوابة النفاذ الوطني جداره عن طلب توظيف عدد من المؤهلات الدراسية، الجامعية والمتوسطة، للعمل بالمؤسسة الرسمية بالمملكة لدى وزارة الداخلية، وقد تقدمت الآلاف من طلبات التوظيف عبر بوابة النفاذ الوطني الموحدة حسب اتباع شروط التقدم وإلية التقديم والتوقيت الزمني له، وذلك عبر رابط تسجيل جدارة لوظائف السعودية.

بوابة النفاذ الوطني الموحد

وظائف النيابة العامة 1442

قامت مؤسسة النيابة العامة بالمملكة عن طلب شغل وظائف فيها للمؤهلات العليا والمتوسطة وفق عدد من الشروط الخاصة بالالتحاق بالوظائف من هذا النوع، وكانت من أهم شروط الالتحاق بها أن يكون المتقدم سعودي الجنسية وأن يكون سجله الجنائي نظيف، وكانت الوظائف تشترط المؤهل الدراسي بينما تم الإعلان عن أولوية القبول للمؤهلات العليا أو حملة رسالات الماجيستير أو الدكتوراه، ويتم ذلك في حال تم التساوي في التقديمات وطلب التفضيل بين المتقدمين، وقد تم إرسال طلبات التوظيف إلكترونيا عبر بوابة النفاذ الوطني جداره، وقام المتقدمين بالانتظار لنتائج القبول لعمل المقابلات الشخصية للعمل.

خطوات استخراج نتائج النيابة العامة

يقوم المستعلم بالدخول على بوابة جدارة للنفاذ الوطني الموحد. يتم الاختيار بين الدخول عبر بوابة النفاذ الوطني أو تسجيل حساب جديد. تظهر للمستخدم هذه الصفحة من التسجيل الموحد. يتم كتابة اسم المستخدم وكلمة المرور التي قام بالتقديم بها مسبقا. يقوم المستخدم بكتابة رمز التحقق بالحقل المخصص له ثم يتم تسجيل الدخول.

وجدير بالذكر أن النيابة العامة بالمملكة قد تقدمت بطلب حوالي 671 وظيفة للرجال في النيابة العامة وقد تقدم للتوظيف عبر الموقع الإلكتروني الآلاف وينتظر الإعلان عن النتائج بالرقم المدني للمستخدم، حيث يقوم كل من تم الإعلان عن اسمه أن يتم تحديد موعد لعمل المقابلات الشخصية له.