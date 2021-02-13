نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر رابط التسجيل في وظائف كلية الملك فهد الأمنية نساء 1442 ..وشروط التقديم في المقال التالي

عمر شويل - جدة وظائف كلية الملك فهد الأمنية للنساء ، أعلنت الإدارة العامة للقبول التابعة لوزارة الداخلية والمختصة بالشئون العسكرية عن وجود عدد من الوظائف الشاغرة بوظيفة جندي للنساء، وسوف يتم التقديم لهذه الوظائف إلكترونيا عبر أبشر للتوظيف ومن خلال السطور القادمة سنتعرف على شروط القبول ورابط التقديم وموعد التقديم.

الشروط الواجب توافرها للتسجيل في وظائف الملك فهد الأمنية للنساء :

التقديم لمن يحملن الجنسية السعودية فقط.

بطاقة هوية سارية المفعول.

إن تتمتع المتقدمة بحسن السير والسلوك والسمعة وألا يكون قد صدر ضدها أي حكم في قضية تمس الشرف أو الأمانة.

الا قد تكون قد سبق وتم تعيينها من قبل على وظائف حكومية أو خاضعة للنظام العسكري.

ألا تكون المتقدمة متزوجة من جنسية غير سعودية.

لابد من اجتياز اختبارات القبول.

عند القبول لابد من تقديم الشهادات التي تفيد بالبيانات التي ذكرتها.

توافر بطاقة تسجيل مهني للوظائف الصحية.

رابط وموعد التسجيل في وظائف كلية الملك فهد عبر أبشر:

وقد تم تحديد موعد التقدم على وظائف كلية الملك فهد الأمنية للوظائف العسكرية للنساء يوم السبت الموافق 01/07/1442ه‍ وحتى يوم الخميس الموافق 06/07/1442، وسوف يتم التقديم عبر موقع أبشر للتوظيف موقع أبشر للتوظيف وهو الموقع الرسمي للوظائف العسكرية.

التخصصات المطلوبة :

مساعد طبيب أسنان أن يكون حاصل على دبلوم سنة فأعلى.

لغة أنجليزية – صيدلة- تمريض ” دبلوم سنتين على الأقل.

ومن الجدير بالذكر أن تتأكد كل متقدمة أنها قد أستوفت لشروط الوظائف والتي ذكرناها سابقا، ولابد من الألوان بالدقة التامة في كتابة البيانات والالتزام بالمصداقية حيث أنه في حال تم اكتشاف أن أي طلب غير متطابق مع البيانات أو الشروط سوف يتم أستبعاده على الفور.