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عمر شويل - جدة تسجيل الضمان الاجتماعي يُعد من أهم الخطوات التي لا بُد من أن يقوم بها المستفيدين من الضمان من أجل التمكن من الحصول على قيمة المعاشات أو المساعدات المقطوعة أو غيرها من خدمات الضمان الاجتماعي بالمملكة العربية السعودية ، ولذلك؛ هناك عدد هائل من أبناء المملكة الراغبين في معرفة رابط تسجيل الضمان الاجتماعي الطريقة الجديدة 1442 وشروط التسجيل أيضًا.

التسجيل في الضمان الاجتماعي

أي شخص غير مسجل في الضمان الاجتماعي لا يُمكنه الحصول على القيمة المالية المُستحقة له حتى وإن كانت تنطبق عليه جميع الشروط، ولذلك أتاحت المملكة فرصة التسجيل في الضمان الاجتماعي بشكل إلكتروني وبطريقة سهلة وسريعة عبر الدخول إلى قسم الخدمات الإلكترونية وإنشاء حساب على الموقع باستخدام رقم الهوية الوطنية والبريد الإلكتروني ورقم الهاتف النقال.

شروط تسجيل الضمان الاجتماعي

كما انه يوجد بعض الشروط الهامة التي يجب أن يتم استيفائها بالكامل أولًا قبل التسجيل بالضمان الاجتماعي والاستفادة بخدماته، مثل:

أن يتم تقديم ما يثبت أن الأسرة محدودة الدخل ولا يوجد لها مصدر رزق آخر.

حالات العجز التام عن العمل والوصول إلى سن الشيخوخة للرجال والنساء والتقاعد عن العمل وذوي الاحتياجات الخاصة.

المرأة المطلقة التي تعول أطفال ، والمرأة الأرملة ويتم تحديد قيمة المعاش الشهري وفقًا لعدد الأبناء.

في حالة فقدان رب الأسرة بسبب الهجرة وانقطاع الأخبار أو الوفاة أو التغيب بدون أسباب أو غير ذلك.

في حالة كان رب الأسرة مدمن ولا يوفر للأسرة متطلبات الحياة الضرورية.

الأطفال الأيتام وخصوصًا في حالة كان الأب أو الأب والأم مجهولين.

بعد التسجيل؛ لا بُد من متابعة كل ما يخص الضمان الاجتماعي تحديث البيانات في الموعد المُحدد لذلك ؛ ولا سيّما أن عملية التحديث للبيانات لكافة المستفيدين شرط أساسي للحصول على خِدْمَات الضمان الاجتماعي والمساعدة المقطوعة,

رابط تسجيل الضمان الاجتماعي الطريقة الجديدة 1442

عند الرغبة في التسجيل للاستفادة من مساعدات الضمان المتعددة ؛ فإنه من الضروري اتباع الالتزام بـِ طريقة تسجيل الضمان الاجتماعي تتطلب اتباع الخطوات التالية:

ثم الضغط بعد ذلك على الجزء الخاص بالخدمات الإلكترونية، ومنها يتم الدخول إلى الجزء الخاص بإنشاء حساب على الموقع.

بعد إدخال البيانات سوف يصل على البريد رسالة تفعيل؛ وعلى المستخدم اتباع الرابط المرسل بها والكود الذي يتم إرساله على الهاتف من أجل إتمام عملية التسجيل وتفعيل الحساب بنجاح.

و بذلك ؛ سوف يتمكن المستخدم من الاستعلام عن كل خدمات الضمان الاجتماعي بسهولة باستخدام نفس الحساب في كل مرة يتم الولوج بها إلى الموقع.

ويُذكر أن الضمان الاجتماعي في المملكة العربية السعودية يمثل واحدة من أروع صور التكافل الاجتماعي المقدمة من حكومة المملكة من أجل إعانة الأفراد غير القادرين على توفير متطلبات الحياة الضرورية سواء من خلال صرف المساعدات المقطوعة أو صرف المعاشات التقاعدية أيضًا بشرط الاهتمام بتحديث البيانات وتوافر شروط الاستحقاق.

وهذا إلى جانب أيضاً أن الكثير من أبناء المملكة أيضًا يرغبون في معرفة الشروط الجديدة بنك التسليف 1442 ؛ حيث أن خدمات بنك التسليف وخدمات الضمان الاجتماعي جميعها من الخدمات التي تهدف إلى تحقيق مبدأ التنمية الاجتماعية وفق رؤية 2030.