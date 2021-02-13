نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر وزارة العدل توضح خطوات رفع دعوى النفقة ضد الزوج إلكترونيا في المقال التالي

عمر شويل - جدة كشفت وزارة العدل بالمملكة العربية السعودية عن خطوات رفع دعوى النفقة ضد الزوج إلكترونيا عبر بوابة ناجز الحكومية لاستقبال الشكاوي القضائية، حيث قد جاء رد وزارة العدل على أحد المطلقات عبر الحساب الرسمي للوزارة والتى جاء في استفسارات سؤال كيفية إعداد ورفع دعوى النفقة ضد الزوج، وشمل رد الوزارة الخطوات المطلوبة لإعداد دعوى قضائية ضد الزوج للحصول على النفقة الخاصة بالأبناء و المطلقات، وقد وضحنا سابقا قيام الجهات المعنية بالأحزاب المدنية بأصدار مشاريع قوانين فيما يخص حقوق كلا الزوجين حيث أنه الجهات تقوم بمراجعة تلك القوانين في الفترة الحالية لإقرارها بشكل رسمي، وتشمل تلك القوانين كافة الحقوق والواجبات لكلا الطرفين ومن أهم حقوق الزوجة المقرة هي النفقة.

خطوات تقديم دعوى النفقة ضد الزوج إلكترونيا

أشارت وزارة العدل في رد على تساؤل أحد النساء حول طريقة التقديم على دعوى ضد الزوج من أجل النفقة على الخطوات المطلوبة للتقديم على دعوى النفقة ضد الزوج، حيث أوضح الحساب الرسمي للوزارة بأنه يجب إتباع ستة خطوات للتقديم على الدعوى وهي كالتالي:

الدخول إلى بوابة ناجز الإلكترونية.

بعد الدخول على البوابة قم بالضغط على طلب جديد.

ثم قم باختيار من خلال التصنيف الرئيسي الأحوال الشخصية.

بعد ذلك قم باختيار من خلال التصنيف الفرعي قسم دعاوي الحضانة والزيارة والنفقة.

قم باختيار نوع القضية وهو قضية النفقة.

قم بتعبئة باقي البيانات لتكملة إتمام نجاح القضية.

تعد النفقة هي أحد حقوق الزوجة على الزوج بموجب القانون حتى وأن كانت ميسورة الحال، وتعد النفقة هي دينا ممتاز على الزوج يقدم على سائر الديون.

بجانب إلى ذلك فأن نفقة الأولاد على الأب، حيث توجب النفقة الأب على الولد حتى يصل إلى مرحلة العمل أم البنت فحتى تصل إلى الزواج.