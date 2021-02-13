فتح باب التقديم على وظائف الكلية الأمنية للنساء ١٤٤٢ كلية الملك فهد الأمنية

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عمر شويل - جدة وظائف الكلية الأمنية للنساء ” وظائف كلية الملك فهد الأمنية للنساء” التي أعلنت عنها الإدارة العامة للقبول المركزي، وبالفعل بدء التقديم اليوم السبت الموافق 1 رجب 1442 هـ، على أن يكون التقديم إلكتروني من خلال رابط منصة أبشر للتوظيف، ويتم التعيين على رتبة جندي أول للمتقدمات من حملة مؤهل الدبلوم في العديد من التخصصات التي سنتعرف عليها خلال السطور القادمة.

التقديم على وظائف الكلية الأمنية للنساء ١٤٤٢

بدء بالفعل التقديم على وظائف الكلية الأمنية للنساء اليوم السبت الموافق 13 /2 /2021 عبر رابط أبشر التوظيف، ويستمر التقديم حتى نهاية الأسبوع يوم الخميس الموافق 18 / 2/ 2021 م، ويتم تعيين الكوادر النسائية على رتبة جندي أول، وفيما يلي خطوات التقديم :

الدخول إلى الموقع الإلكتروني لأبشر للتوظيف. الانتقال إلى صفحة الخدمات الإلكترونية. البحث عن وظائف كلية الملك فهد الأمنية. القيام باختيار الوظيفة المناسبة للمؤهل والتخصص المطلوب. العمل على إدخال كافة البيانات الشخصية المطلوبة بدقة كما هي في الوثائق الرسمية.

شروط التقديم على وظائف كلية الملك فهد للكادر النسائي

نص إعلان الإدارة العامة للقبول المركزي بوكالة وزارة الداخلية عن الوظائف العسكرية للنساء التي توفرها كلية الملك فهد، على مجموعة من الشروط الواجب توافرها في المتقدمات للالتحاق بالوظائف، والتي كانت كالتالي:

يشترط أن تكون المتقدمة لشغل وظائف الكلية الأمنية للنساء سعودية الأصل، وقد نشأت بالأراضي السعودية، ولكن يستثنى من نشأت بالخارج نظرًا لظروف عمل الوالد.

يجب أن تكون ذو سمعة جيدة، وحسنة السير والسلوك، وسجلها القضائي خالي من قضايا الشرف والإدانة.

توفير بطاقة هوية مستقلة و سارية الصلاحية.

يجب ألا يكون سبق لها التعيين في الوظائف العسكرية أو تلك التي تخضع لنظام الخدمة العسكرية.

يشترط اجتياز كافة الاختبارات والمقابلات الشخصية بنجاح.

تقديم بطاقة تسجيل مهني وشهادة تصنيف المؤهل المهني سارية من قبل الجهات الصحية المختصة بالسعودية.

يجب أن تكون متزوجة من سعودي الأصل والجنسية.

يجب أن تكون المتقدمة حاصلة على دبلوم سنة فأكثر في تخصص مساعد طبيب أسنان.

يشترط أن تكون المتقدمة حاصلة على دبلوم سنتين فأكثر في تخصصات اللغة الإنجليزية والصيدلية والتمريض.

كلية الملك فهد الأمنية

تولي كلية الملك فهد اهتمام كبير بالخدمات الأمنية والعسكرية؛ حيث أنها تستهدف المنسوبين لوزارة الداخلية والقطاع العام بالتدريب والتعليم والتأهيل الأمني الشامل، في سبيل إعداد مواطنين قادرين على الحفاظ على المجتمع السعودي، وتحقيق الاستقرار والأمن الشامل داخل البلاد، والجدير بالذكر أنه تم تأسيس كلية الملك فهد الأمنية في عام 1935م، ويقع مقرها الرئيسي في مدينة الرياض.